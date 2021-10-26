بكين تحيي الذكرى الـ 50 لعودتها الى الامم المتحدة والرئيس شي يؤكد رفضه أشكال الهيمنة والقوة

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الاثنين، أنه يجب على بلدان العالم التمسك بالتعاون والشفافية وكذلك مكافحة الحمائية وكل أنواع الهيمنة ولعبة صفرية المحصلة.

موقع تابناك الإخباري_كلام الرئيس شي جاء أثناء خطابه في اجتماع خاص بمناسبة الذكرى الخمسين لعودة الصين إلى الأمم المتحدة في بكين، اليوم الاثينن، إذ لفت الى أن "التغييرات غير المسبوقة في العالم خلال القرون تستمر في التقدم في الوقت الحاضر".

وأضاف: "يجب أن نتمسك بالاتجاه التاريخي والتعاون وتجنب دخول المواجهة ونتمسك بالشفافية والانفتاح ومبدأ الفائدة المتبادلة بدلا من لعبة صفرية المحصلة".

وتابع: "يجب أن نعارض بشدة أي أشكال من الهيمنة وسياسة القوة والأحادية والحمائية".

وفي عام 1971 صوتت الأمم المتحدة لصالح الاعتراف بجمهورية الصين الشعبية طاردة تايوان من عضويتها.

وأكدت الصين كذلك بحسم أكبر على مطالباتها بأراض متنازع عليها على الحدود مع الهند ومع بعض دول جنوب شرق آسيا في بحر الصين الجنوبي ومع اليابان بشأن بعض الجزر في بحر الصين الشرقي.