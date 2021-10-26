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إنتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية وتوقعات ببداية ظهور النتائج الأولية

أغلقت مراكز الاقتراع في أوزبكستان أبوابها، في 14 دائرة انتخابية و10776 قسمًا انتخابيًا بعد انتهاء عملية التصويت مساء أمس الاحد.
رمز الخبر: ۵۹۱۴۲
تأريخ النشر: 25 October 2021

موقع تابناك الإخباري_ويتنافس في الانتخابات في أوزبكستان، حوالي خمسة مرشحين أحدهما شوكت ميرضيائييف الرئيس الحالي للبلاد، مرشح حركة رجال الاعمال – الحزب الديمقراطي الليبرالي لأوزبكستان، بهرام عبد الحليموف، نائب رئيس أكاديمية العلوم في أوزبكستان عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأوزبكي “عدالت”، عليشير قادروف مرشح الحزب الديمقراطي “ملي تيكلانيش” نائب رئيس الغرفة التشريعية في المجلس الأعلى و زعيم الفصيل في مجلس النواب بالبرلمان، مقصودة وارثوفا مرشحة الحزب الشعبي الديمقراطي الأوزبكي ونائبة رئيس لجنة حماية صحة المواطنين في الغرفة التشريعية في المجلس الأعلى، وأخيرًا نرز الله ابلاهمرادوف مرشح الحزب الإيكولوجي (البيئة) في أوزبكستان.

وقد سمحت اللجنة المركزية للانتخابات في أوزبكستان بالتوصيت المبكر حيث صوّت 421 ألف و618 ناخبًا من بينهم 301 ألف 94 ناخبًا من داخل البلاد و120 ألف و524 ناخبًا في مقار سفارات أوزبكستان في الخارج .

وفي سياق متصل، تبلغ التكلفة التقديرية لإجراء هذه الانتخابات بما يربو عن 300 مليار سوم (العملة المحلية) ويحصل كل حزب حوالي 15.4 مليار سوم لتنظيم فعاليات ما قبل الانتخابات، على أن يحصل المرشح ثلاثة مليارات سوم مع بداية الحملة الانتخابية في 23 يوليو.

وقد تبنت اللجنة المركزية للانتخابات التدابير اللازمة لإجراء عملية الاقتراع، وتبذل ما في وسعها لتهيئة الظروف الملائمة طبقا للمعايير الاحترازية الصحية، والعمل علي ضمان السلامة الصحية لمنظمي الانتخابات والناخبين من خلال توفير اللقاح لأكبر عدد ممكن ، ومن بينهم منظمي الانتخابات.

ومن المقرر إعلان النتائج الأولية، اليوم الاثنين، إضافة إلى تقرير من مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

 

         

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