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صالح يشدد على ضرورة إنهاء الأزمات القائمة في المنطقة العربية

استقبل الرئيس العراقي برهم صالح اليوم السفير الجزائري لدى العراق عبد القادر بن شاعة بمناسبة انتهاء مهام عمله، وشدد على ضرورة إنهاء الأزمات القائمة في المنطقة العربية.
رمز الخبر: ۵۹۱۳۹
تأريخ النشر: 25 October 2021

صالح يشدد على ضرورة إنهاء الأزمات القائمة في المنطقة العربية

شدد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الاثنين، على ضرورة إنهاء الأزمات القائمة في المنطقة العربية.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية اليوم الاثنين،تلقتة "تابناك" أن " صالح استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، سفير الجزائر لدى العراق عبد القادر بن شاعة بمناسبة انتهاء مهام عمله".

وبين أنه "تمّ خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وتفعيل عمل اللجنة العليا المشتركة العراقية – الجزائرية لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".

وأضاف البيان أن "الطرفين بحثا القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وأكد الرئيس صالح وفقاً للبيان "ضرورة تخفيف التوترات في المنطقة العربية، والركون إلى الحوار والتلاقي لبحث القضايا العالقة وإيجاد الحلول لها، والعمل على إنهاء الأزمات في سوريا واليمن وليبيا تعزيزاً للأمن والاستقرار العربي والإقليمي ووقف المأساة الإنسانية التي تتعرض لها شعوب هذه البلدان"، مثنياً على "جهود السفير خلال فترة عمله في العراق من أجل تطوير العلاقات بين البلدين".

من جانبه، قدم السفير عبد القادر بن شاعة، عميق شكره وتقديره للرئيس برهم صالح "ودوره المهم في تعزيز الدور العراقي في المحافل العربية والإقليمية والدولية"، مؤكداً "وقوف الجزائر إلى جانب العراق وجهوده في تعزيز أمنه واستقراره".


         

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