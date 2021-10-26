الأسير عبد الله ردايدة يعانق الحرية بعد اعتقال دام حوالي 15 عامًا

افرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي عن الأسير عبد الله حسين محمد ردايدة (37 عامًا)؛من بلدة العبيدية بمحافظة بيت لحم بالضفة المحتلة، بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة أربعة عشر عامًا ونصف.

موقع تابناك الإخباري_أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي أفرجت عن الأسير عبد الله حسين محمد ردايدة (37 عامًا)؛ من بلدة العبيدية بمحافظة بيت لحم بالضفة المحتلة، بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة أربعة عشر عامًا ونصف.

وأوضحت مهجة القدس في بيان أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 25/04/2007م؛ ووجهت له سلطات الاحتلال تهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والمشاركة في عمليات ضد قوات الاحتلال.

والجدير بالذكر أن الأسير المحرر عبد الله ردايدة ولد بتاريخ 25/05/1984م؛ وهو أعزب، وأفرج عنه من سجن رامون الصحراوي.