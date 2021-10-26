مفوضية الانتخابات: استقبلنا الاف الطعون ويجري اكمال العد اليدوي لبعض المحطات

اعلن مسؤولون في مفوضية الانتخابات العراقية ان المفوضية استقبلت الاف الطعون من قبل المرشحين، مضيفين انه يجري اكمال العد اليدوي لبعض المحطات.

موقع تابناك الإخباري_وقال في تصريح صحفي اليوم الاثنين: وردتنا في البداية مجموعة من الطعون كلها قدمت عن طريق المرشحين المتضررين جراء الإعلان الأول للنتائج.

واردف: من بعدها أكمل مجلس المفوضين بالإعلان الثاني يوم 16 من الشهر الجاري، قُدمت على أثره ملاحق من الطعون ومع كل ملحق من الطعون مجموعة من الأدلة يتم تدقيقها وفرزها بشكل دقيق.

واضاف المسؤول بالمفوضية ان "المجلس حريص على النظر في جميع تلك الأدلة وصحتها وصحة ورودها".

بدوره، قال مسؤول اخر ان المفوضية استقبلت أكثر من 1400 طعن وهي مستمرة في تدقيق هذه الطعون واتخاذ القرار اللازم بشأنها.

وتابع: هناك في عدد من المحطات، سيتم عدها وفرزها يدويا ولكن هذه المحطات سيتم توحيدها بشكل كامل ومن ثم تنقل إلى الجهة التي يتم عدها وفرزها فيها ومن ثم يُتخذ القرار بالنتائج فيما بعد من خلال التدقيق.

واكمل: معظم الطعون حسمت وكل الطعون التي قدمت هي موضع اهتمام وتقدير وموضع معاينة دقيقة ويوصي المجلس بالقرار المناسب وفقا لمدعيات كل طعن.

وختم بالقول: ومع هذا هناك فرصة ثانية للطاعن عندما يرى نفسه متضررا أيضا من قرار مجلس المفوضين بإمكانه الطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات وبذلك يصبح القرار بات.

وطالب عدد كبير من الاحزاب والتحالفات العراقية مفوضية الانتخابات بالعراق باعادة فرز الاصوات عبر العد اليدوي، بعد اثباتهم وجود تلاعب بالاصوات في بعض المحطات، خلال الانتخابات التي جرت في 10 تشرين الاول الجاري.



