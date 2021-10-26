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دمشق تؤكد حقها في الرد على استهداف المنطقة الجنوبية فجرا من قبل الاحتلال الاسرائيلي

أعلنت دمشق اليوم الإثنين إن قوات الاحتلال الاسرائيلي شنت هجوما على جنوب سوريا فجر اليوم.
رمز الخبر: ۵۹۱۳۴
تأريخ النشر: 25 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح صحفي، ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم عدواناً جديداً في المنطقة الجنوبية وذلك في إطار عدوانها المتكرر على حرمة وسيادة الأراضي السورية".

وأضاف المصدر، "يأتي هذا العدوان الغاشم بعد إتمام المصالحات في محافظة درعا وعودة الأمن والأمان لها وبسط سلطة الدولة في محاولة يائسة من كيان الاحتلال الإسرائيلي لدعم أدواته وعملائه من المجموعات الإرهابية المنهزمة".

وأكدت دمشق حقها وقدرتها على الرد على هذه الاعتداءات ولجم النزعة العدوانية لسلطات الاحتلال.

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