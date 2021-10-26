حملة شعبية ضد السعودية على خلفية شرائها نادي نيوكاسل

نظمت في بريطانيا حملة شعبية في ملاعب كرة القدم على خلفية شرائها نادي نيوكاسل البريطاني، اتهمت الرياض بالارهاب وقطع الرؤوس والقتل.

مساعي النظام السعودي لتلميعِ صفحتِهِ أمامَ العالمْ عبر شرائِهِ نادي نيوكاستل لكرةِ القدمْ في الدوري الإنكليزي الممتاز لم تنجحْ، كما فشلَتْ محاولاتُهُ للتعميةِ عن الجرائمِ التي ارتكبَها، وليس اخرَها قتلْ الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصليةِ بلادِهِ في إسطنبول.

وفي أولِ مباراةٍ يخوضُها نيوكاسل خارجَ أرضه، رَفَعَتْ جماهيرْ نادي كريستال بالاس المنافسْ لوحةً عملاقةً مع هتافاتٍ تتهمُ السعوديةْ "بالإرهابِ وقطعِ الرؤوس والقتل".

صحيفةُ The Sun البريطانية، قالت إنَّ اللافتةْ كانَ عليها صورةٌ لشخصٍ يرتدي ملابسْ سعودية، واختصارٌ لاسمِ صندوقْ الاستثمارْ السعودي وهو يلوحُ بالسيف، بالإضافةِ إلى صورةٍ تُظهرُ ريتشارد ماسترز الرئيسَ التنفيذيَ للدوري الإنجليزي الممتاز، وهو يحملُ خنجراً والدماءُ تتساقطُ على قدَمَيه حولَ كيسٍ من النقود.

وبحسبِ صحيفةْ الغارديان البريطانية.. سيَجدُ المُلّاك السعوديون الجدد لنادي نيوكاسل يونايتد البريطاني، صعوباتٍ كبيرةْ في إبرامِ صفقاتِ رعايةٍ مربحة، بعدَما صوَّتت أندية "البريميرليغ"، على تشريعٍ يهدفُ إلى منع الملاّك السعوديين من إبرامِ صفقاتٍ مع نواديهم.

يشارُ إلى أنَّ منظمةَ العفو الدولية ومنظماتِ حقوقْ إنسانْ متعددةْ تتهمُ النظامَ السعوديَ بالإرهابِ وانتهاكِ الحقوقِ المدنيةْ، وأنَّ شراءَ نادي نيوكاسل ما هو إلاَّ محاولةُ لمحوِ سجلِ الاجرامِ بسحرِ كرةِ القدم، بحسبِ صحيفة The Sun البريطانية.