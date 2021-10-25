السيسي يعرب عن تطلع مصر لتطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله امس مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار أوليفر فارهيلي، عن تطلع بلاده لتطوير علاقاتها المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.

موقع تابناك الإخباري_أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلع بلاده لتطوير علاقاتها المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن السيسي استقبل مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار أوليفر فارهيلي، وذلك بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، وسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان برجر.

وأضاف أن "السيسي رحب بزيارة المفوض الأوروبي إلى القاهرة، معربا عن تطلع مصر إلى تطوير علاقات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي من خلال صياغة فهم مشترك بين الجانبين يؤسس على الدروس المستفادة من الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال العقد الماضي، وذلك في ضوء تشابك المصالح وتصاعد التحديات المشتركة التي تواجه ضفتي المتوسط".