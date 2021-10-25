الملك يتفقد مركز المشارع الشامل للتربية الخاصة في لواء الأغوار الشمالية

موقع تابناك الإخباري_تفقد الملك الاردني عبدالله الثاني، امس الاحد، مركز المشاريع الشامل للتربية الخاصة في لواء الأغوار الشمالية بمحافظة إربد، الذي وجه بإنشائه في زيارته السابقة لمنطقة المشارع عام 2017.

وجال الملك عبدالله يرافقه الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاريه للشؤون الدينية والثقافية، ومبعوثه الشخصي، في مرافق المركز، الذي يوفر الخدمات التشخيصية للكشف المبكر عن حالات الإعاقة بالإضافة للخدمات التعليمية والتأهيلية والسلوكية للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقا لأعلى المواصفات الفنية والتربوية والعلاجية المعتمدة.