رئيس حكومة المغرب يصل الرياض للمشاركة في منتديات بيئية وتمثيل ملك المغرب

وصل رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش إلى السعودية، مساء الاحد، للمشاركة في “منتدى مبادرة السعودية الخضراء” وقمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” بتكليف من الملك المغربي محمد السادس.

موقع تابناك الإخباري_ومن المقرر أن يلتقي أخنوش، خلال أول زيارة خارجية له بعد توليه رئاسة الحكومة، بعدد من قادة الدول المشاركة بالمنتديات.

وتوجه أخنوش إلى السعودية الأحد، بتكليف من الملك محمد السادس لتمثيله في أعمال فعاليتين بيئيتين تستضيفهما الرياض الاثنين.

وورد في بيان عن مكتب أخنوش ان "هاتين التظاهرتين، اللتين يشارك فيهما المغرب بوفد هام يرأسه أخنوش، ستعرفان مشاركة عدد من قادة الدول والحكومات، ورؤساء تنفيذيين لكبريات الشركات العالمية، ورؤساء منظمات دولية، وشخصيات دولية، وأكاديميين وممثلي المجتمع المدني".

وسينكب المشاركون خلال فعاليات هاذين اللقاءين على تدارس مجموعة من المحاور المرتكزة حول الجهود المبذولة للمساهمة في الحفاظ على البيئة، خصوصًا في ظل التغيرات المناخية التي يعرفها العالم والتحديات التي تطرحها.