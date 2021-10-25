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قلق في الاتحاد الاوروبي وامريكا وحمدوك يطالب السودانيين بالدفاع عن ثورتهم

استيقظ السودانيون فجر اليوم الاثنين على وقع انباء إنقلاب نفذه بحسب السودانيين، رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه الأول، محمد حمدان دقلو المعروف بـ "حميدتي" اأاح بحكومة عبدالله حمدوك.
رمز الخبر: ۵۹۱۱۷
تأريخ النشر: 25 October 2021

موقع تابناك الإخباري_قال مكتب رئيس الوزراء السوداني إنه تم وضع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية.

وطالب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الله حمدوك من السودانيين "التمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم"، في رسالة نقلتها عنه وزارة الاعلام السودانية.

وقالت وزارة الإعلام إن قوة من الجيش اقتادت حمدوك "إلى مكان مجهول، حيث وضعته قيد الإقامة الجبرية، وذلك بعد رفضه تأييد التحركات الأخيرة.

وكانت العاصمة السودانية الخرطوم شهدت في ساعات الصباح الباكر انتشارا عسكريا كثيفا، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت غالبية وزراء الحكومة الانتقالية.

ويأتي توتر الوضع في الخرطوم وقيام الجيش بحملة اعتقالات بعد اجتماع ضم حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لمناقشة مقترحات المبعوث الأميركي إلى القرن الإفريقي جيفري فيلتمان.

وفي هذا الاطار، أعرب فيلتمان عن قلقه البالغ بشأن تقارير عن الانقلاب العسكري، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء تقارير عن استيلاء عسكري على الحكومة الانتقالية في السودان.

وحذّر فيلتمان في تصريح صحفي اليوم الخميس، من أن الاستيلاء العسكري سيتعارض مع الإعلان الدستوري للسودان ويعرض المساعدة الأمريكية للبلاد للخطر.

بدوره، أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، عن متابعة الاتحاد للأحداث الجارية في السودان بـ"قلق بالغ".

وقال جوزيب بوريل على حسابه في "تويتر": "نتابع الأحداث الجارية في السودان بقلق بالغ"، وأضاف: "يدعو الاتحاد الأوروبي جميع أصحاب المصلحة والشركاء الإقليميين لإعادة عملية الانتقال إلى مسارها الصحيح"

وكانت وسائل اعلام سودانية نقلت صباح اليوم الاثنين، تقارير تحدثت عن انقلاب عسكري في السودان وأن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك وُضع رهن الإقامة الجبرية بعد اعتقال عدة وزراء في حكومته.

وقالت وزارة الإعلام السودانية إنه تم "اعتقال أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني" مضيفة كذلك أنه تم "اعتقال عدد من وزراء الحكومة الانتقالية بواسطة قوات عسكرية مشتركة".

من جهتها، أعلنت وزارة الثقافة والإعلام السودانية قطع خدمة الإنترنت عن شبكات الهواتف النقالة وإغلاق الجسور من قبل قوات عسكرية، فيما شهد محيط مطار الخرطوم تعزيزات أمنية كبيرة فيما قالت وسائل اعلام انه تم اغلاق المطار.

وانتشرت قوات كبيرة من العسكر في العاصمة السودانية الخرطوم، التي شهدت حالة من الفوضى العارمة اثر إشعال عدد من المواطنين إطارات سيارات وإغلاق طرقات رفضًا للانقلاب العسكري، واحتجاجًا على اعتقال قيادات من الائتلاف الحاكم.

ويترقب السودانيون بيانًا عبر التلفزيون حول طبيعة الأحداث التي تشهدها العاصمة الخرطوم فجر اليوم الاثنين.

وانتشرت قوات كبيرة من العسكر في العاصمة السودانية الخرطوم، التي شهدت حالة من الفوضى العارمة اثر إشعال عدد من المواطنين إطارات سيارات وإغلاق طرقات رفضًا للانقلاب العسكري، واحتجاجًا على اعتقال قيادات من الائتلاف الحاكم.

 

         

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