القوى المعترضة على نتائج الانتخابات ترفض تعامل المفوضية مع الطعون القانونية

أكدت القوى الوطنية المعترضة على نتائج الانتخابات رفضها لما اعلن من نتائج ورفضها طريقة المفوضية "الانتقائية" في التعامل مع الطعون القانونية.

موقع تابناك الإخباري_واوضحت في بيان صحفي، انها اجتمعت مساء الاحد في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وناقشت الاحداث والوقائع التي تثبت وجود خلل كبير في ما اعلن من نتائج وما ادى اليه من توترات سياسية واجتماعية.

واضافت انها اتفقت على تاكيد رفضها لما اعلن من نتائج ورفضها طريقة المفوضية الانتقائية في التعامل مع الطعون القانونية، ومطالبتها بالنظر بجدية في جميع الطعون المقدمة لها واجراء العد والفرز اليدوي الشامل لجميع المحطات وبشفافية كاملة، وتصحيح الاخطاء التي رافقت عملية احتساب الاصوات واعلانها.

هذا ودعا المجتمعون رئيس الجمهورية الى التدخل، باعتباره حاميا للدستور، لمنع اتجاه الاحداث نحو ما هو اخطر.