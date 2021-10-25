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مسؤول استخباراتي سعودي سابق يناشد إدارة بايدن المساعدة في إطلاق سراح أبنائه

ونفى الجبري أنه سرق أية أموال لكنه بدا قلقا على حياته. وقال في إشارة إلى محمد بن سلمان "أتوقع أن أُقتل يوما ما لأن هذا الشاب لن يرتاح حتى يراني ميتا".
رمز الخبر: ۵۹۱۰۸
تأريخ النشر: 25 October 2021

اتهم سعد الجبري المسؤول الكبير السابق بالمخابرات السعودية الذي يعيش في المنفى ولي العهد محمد بن سلمان يوم الأحد باستهدافه، ووجه التماسا علنيا غير مسبوق لإدارة بايدن للمساعدة في إطلاق سراح أبنائه المسجونين في السعودية.

عمل سعد الجبري مساعدا لفترة طويلة لـ "محمد بن نايف" الذي أطاح به محمد بن سلمان من ولاية العهد في انقلاب قصر في 2017.

ومحمد بن سلمان حاليا هو الحاكم الفعلي للمملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم وأحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.

وفي أغسطس آب 2019، رفع الجبري الذي يعيش حاليا في كندا قضية من 107 صفحات في محكمة أميركية يتهم ولي العهد "بإرسال فرقة اغتيال" لقتله في أكتوبر تشرين الأول 2018، لكن السلطات الكندية أحبطت المحاولة.

وقضت محكمة سعودية العام الماضي بسجن اثنين من الأبناء البالغين لسعد الجبري بتهمة غسل الأموال والتآمر للخروج من المملكة بشكل غير قانوني، وهما تهمتان ينفيانها.

وقال الجبري في أول مقابلة له منذ مغادرته المملكة إن محمد بن سلمان "ليس لديه أية عاطفة"، وأضاف أن الزعيم البالغ من العمر 36 عاما يمثل تهديدا على شعب السعودية والأميركيين وبقية العالم.

وقال الجبري في برنامج "60 دقيقة" المذاع على قناة سي.بي.إس "يجب أن أتحدث بجرأة. أناشد الشعب الأميركي والإدارة الأميركية لمساعدتي في إطلاق سراح هؤلاء الأطفال واستعادة حياتهم".

ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن بعد على طلب للتعليق.ورفض محامو ولي العهد السعودي اتهامات الجبري، وقالوا إن الأمير محمد يتمتع بحصانة قانونية في الولايات المتحدة كونه رئيس دولة أجنبية.

ورفض مايكل كيلوج محامي محمد بن سلمان اتهامات الجبري العام الماضي ووصفها بأنها "غارقة في الدراما".

تأتي تصريحات الجبري بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على قتل وتقطيع
أوصال جمال خاشقجي، وهو أميريكي مولود في السعودية كان يكتب مقالات
رأي في صحيفة واشنطن بوست ينتقد فيها محمد بن سلمان، على يد فريق
من العملاء المرتبطين بالأمير داخل قنصلية المملكة في إسطنبول.

ونفت الحكومة السعودية أي تورط لولي العهد، لكن تقريرا استخباراتيا أميركيا خلص في فبراير شباط إلى أنه وافق على عملية القبض على خاشقجي أو قتله، غير أن إدارة بايدن لم تعاقب محمد بن سلمان مباشرة.

اتخذ الرئيس الأميركي جو بايدن موقفا أكثر صرامة مع الرياض فيما يتعلق بسجلها في مجال حقوق الإنسان والحرب في اليمن من سلفه دونالد ترامب الذي كانت تربطه علاقات وثيقة بمحمد بن سلمان.

وكان الجبري مساعدا للأمير محمد بن نايف على مدى فترة طويلة في وزارة الداخلية، بما في ذلك مساعدته في إدخال إصلاحات على عمليات المخابرات وعمليات مكافحة الإرهاب في المملكة.

وفي يناير كانون الثاني، زعمت مجموعة من الشركات السعودية المملوكة للدولة في دعوى قضائية في كندا أن الجبري اختلس مليارات الدولارات من أموال الدولة أثناء عمله في وزارة الداخلية.

ونفى الجبري أنه سرق أية أموال لكنه بدا قلقا على حياته. وقال في إشارة إلى محمد بن سلمان "أتوقع أن أُقتل يوما ما لأن هذا الشاب لن يرتاح حتى يراني ميتا".

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