خلیل زاد: على الاميركيين الرضا بانتهاء الحرب في افغانستان رغم نهايتها السيئة

ووصف انسحاب اميركا من افغانستان بالسيء و"لاأقول ان هذا الانسحاب كان منتظما ولكن الامور كانت ستفضي الى نتائج أكثر سوءً بكثير عما وصلت اليه".

قال مبعوث اميركا السابق الى افغانستان زلماي خليل زاد انه ينبغي للاميركيين الشعور بالرضا بانتهاء الحرب في افغانستان رغم نهايتها السيئة.

وقال خليل زاد، في حوار متلفز مع قناة سي بي اس نيوز، إنه عارض سياسة إدارة جو بايدن الحالية تجاه افغانستان.

واشار الى الانتقادات الكثيرة تجاه اسلوب انسحاب اميركا من افغانستان، موضحاً: ان الشعب الاميركي ينبغي له الشعور بالرضا ليس بسبب المرحلة الاخيرة، التي نشعر جميعا بعدم الرضا تجاهها، ولكن بفضل وضع نهاية لحرب افغانستان.

ووصف انسحاب اميركا من افغانستان بالسيء و" لاأقول ان هذا الانسحاب كان منتظما ولكن الامور كانت ستفضي الى نتائج أكثر سوءً بكثير عما وصلت اليه".