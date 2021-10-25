استشهاد واصابة 12 مواطنا يمنيا بنيران العدوان خلال يومين

وكان استشهد أمس السيت مواطن وأصيب 5 آخرون بينهم 4 من المهاجرين الأفارقةبنيران جيش العدو السعودي في منطقتي آل الشيخ والعزة بذات المديرية.

استشهد واصيب 12مواطنا بينهم مهاجرين افارقة بنيران العدو السعودي في يومين بصعدة.

ویذکر أنه قالت مصادر محلية بأن جيش العدو السعودي أطلق نيران أسلحته الرشاشة اليوم الاحد باتجاه المحلات التجارية ومنازل المواطنين في منطقتي المفتح والعزة بمديرية منبه الحدودية، ما أسفر عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة اثنين آخرين.

وكان استشهد أمس السيت مواطن وأصيب 5 آخرون بينهم 4 من المهاجرين الأفارقةبنيران جيش العدو السعودي في منطقتي آل الشيخ والعزة بذات المديرية.

تجدر الإشارة إلى أن العدو السعودي يستهدف القرى الحدودية بالقذائف الصاروخية والمدفعية والأسلحة الرشاشة بشكل يومي، في ظل صمت دولي وأممي مطبق.