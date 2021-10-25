التعاون مع اليابان يهدف الى تنمية الزراعة وتوفير فرص العمل

واردف قادري فر أن الزراعة تعتبر أداة قوية للانتاج ومعيشة الشريحة الزراعية، ويمكن من خلال الاستفادة من نقل التجارب المفيدة، اتخاذ خطوات مؤثرة في رفع مستوى القطاع الزراعي.

اكد المدير التنفيذي للمنظمة المركزية للتعاونيات الريفية في ايران، على ضرورة التعاون بين ايران ووكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لتنفيذ برنامج العمليات المشتركة بين هاتين المنظمتين لتنمية جودة التعاونيات.

ویذکر انه لدى استقباله وفد مندوبي وكالة اليابان للتعاون الدولي، أكد قادري فر ضرورة مواصلة التعاون بين (جايكا) وايران، مشيرا الى وجود ثلاثة مجالات للتعاون المشترك بين ايران وجايكا تتمثل في الصناعات التبديلية وتبادل التجارب الناجحة بخصوص انظمة التشغيل وعقد الاجتماعات المشتركة بخصوص تنمية جودة التعاونيات.

واضاف: ان ايران وبسبب تنوعها المناخي وتوفر الاراضي المستعدة ووجود مختلف انواع الاعشاب الطبية، تعتبر من الاوائل في العالم، وان التعاون بين ايران وجايكا ونقل التقنية المناسبة مع البنى التحتية الزراعية، سيؤدي الى تنمية الزراعة وتوفير فرص العمل والمساواة بين المناطق الريفية في البلاد.

واردف قادري فر أن الزراعة تعتبر أداة قوية للانتاج ومعيشة الشريحة الزراعية، ويمكن من خلال الاستفادة من نقل التجارب المفيدة، اتخاذ خطوات مؤثرة في رفع مستوى القطاع الزراعي.