اوليانوف: من حق ايران مطالبة اميركا بضمانات في تنفيذ الاتفاق النووي

أعتقد أن هذا الموضوع يرتبط بالمفاوضات ويبدو أن مطلب الايرانيين منطقي ومبرر وهذا الطلب لاينسجم مع الاعراف الدبلوماسية فقط بل مع العقل السليم ايضا.

وكد مندوب روسيا في المنظمات الدولية بفيينا ميخائيل اوليانوف ان من حق ايران مطالبة اميركا بمنح ضمانات في تنفيذ الاتفاق النووي وعدم الانسحاب منه مرة أخرى.

ویذکر ان ووصف اوليانوف، في تغريدة كتبها على حسابه الشخصي في موقع تويتر اليوم الاحد حول مطلب ايران بمنح اميركا ضمانة حول عدم الانسحاب ثانية من الاتفاق النووي أمر منطقي ومبرر.

واضاف اوليانو، ردا على سؤال بهذا الشأن: أعتقد أن هذا الموضوع يرتبط بالمفاوضات ويبدو أن مطلب الايرانيين منطقي ومبرر وهذا الطلب لاينسجم مع الاعراف الدبلوماسية فقط بل مع العقل السليم ايضا.

ولفت الى ان جميع الاطراف, ومنهم اميركا، تحدوهم الرغبة في احياء الاتفاق النووي.