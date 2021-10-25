المتحدث باسم الرئاسة الروسية: موسكو ترفض التعاون مع حلف الناتو

وأضاف بيسكوف قائلا "الآن فقط، عندما أصبح من الواضح أن جميع جهودنا ذهبت سدى، قمنا الآن رسميا بهذا الفعل قطع العلاقات".

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن روسيا رفضت التعاون مع حلف الناتو لأن كل جهود موسكو ذهبت سدى.

ویذکر أنه قال بيسكوف إنه "من المهم أيضًا أن نلاحظ هنا أنه على الرغم من عدوانية هذا التكتل، فقد دافعت روسيا دائمًا عن تطوير العلاقات".

وأضاف بيسكوف قائلا "الآن فقط، عندما أصبح من الواضح أن جميع جهودنا ذهبت سدى، قمنا الآن رسميا بهذا الفعل قطع العلاقات".

هذا وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فى وقت سابق أن بلاده قررت تعليق عمل بعثتها الدائمة لدى حلف شمال الأطلسي، ووقف عمل البعثة العسكرية للناتو في موسكو، بداية من الشهر المقبل.

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خلال الآونة الأخيرة، توترا بسبب تعزيز تواجد الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.

كما أدت الخلافات السياسية بشأن أوكرانيا وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، إلى توقف الاجتماعات بين روسيا والحلف بصيغة مجلس "روسيا - الناتو" بشكل شبه تام.