رئيس الجمهورية يحضر حفل تكريم الفائزين بالميداليات الاولمبية والبارالمبية

انه على وزارة الرياضة والشباب دعم الرياضة البطولية والجماهيرية والاحترافية ورياضة الفتوة وان تتمكن الرياضة في البلاد من تبوّء مراتب اعلى على الصعيد العالمي وهو امر ممكن التحقيق وسيتحقق بهمم الرياضيين والابطال.

حضر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي، حفل منح وسام المصارعة التقليدية وتكريم الفائزين بالميداليات الأولمبية وأولمبياد المعاقين (البارالمبية) في مجمع آزادي الذي يتسع لـ 12 ألف مقعد.

ویذکر أن الرئيس آية الله رئيسي اليوم الاحد حضر مراسم منح وسام المصارعة التقليدية (مصارعة الفتوة) وتكريم الرياضيين والرياضيات الحائزين والحائزات على الميداليات في دورة الالعاب الاولمبية والباراولمبية الاخيرة في طوكيو.

وقال: ان رياضة الفتوة ممتزجة بذكر الباري تعالى والتوجه نحو مبدأ الوجود، واكد بان من مسؤولية وزارة الرياضة والشباب تقوية وحماية الرياضيين والشباب واضاف: انه على وزارة الرياضة والشباب دعم الرياضة البطولية والجماهيرية والاحترافية ورياضة الفتوة وان تتمكن الرياضة في البلاد من تبوّء مراتب اعلى على الصعيد العالمي وهو امر ممكن التحقيق وسيتحقق بهمم الرياضيين والابطال.

وأعرب الرئيس آية الله رئيسي عن شكره وتقديره للرياضيين والرياضيات الحائزين على الميداليات في دورة الالعاب الاولمبية والباراولمبية الاخيرة في طوكيو، مؤملا بتحقيق المزيد من النجاحات في مسار رضى الباري تعالى ورفعة اسم الجمهورية الاسلامية الايرانية.