النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۱مشاهدات
‍ پ

شمخاني: ليفكر الكيان الصهيوني برد ايران المدمر

ذكرت القناة، أن "الأموال ستوجه نحو الطائرات وجمع المعلومات الاستخبارية، ربما باستخدام الأقمار الصناعية، من بين خيارات أخرى".
رمز الخبر: ۵۹۰۹۸
تأريخ النشر: 25 October 2021

حذر أمين المجلس الاعلى للأمن القومي علي شمخاني، الكيان الصهيوني من القيام بأي عدوان ومغامرة ضد ايران، داعيا الصهاينة الى التفكير برد ايران المدمر.

وفي تغريدة على توتير قال شمخاني: بدلا من تخصيص ميزانية بقيمة 1.5 مليار دولار للأعمال الشريرة ضد إيران، يجب على الكيان الصهيوني التفكير لتوفير تمويل بعشرات الآلاف من المليارات من الدولارات لإصلاح الأضرار التي ستنجم عن رد ايران الساحق.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية، قد ذكرت ان حكومة الكيان الصهيوني وافقت على ميزانية بقيمة خمس مليارات شيكل (1.5 مليار دولار) لتعزيز قدراتها على استهداف البرنامج النووي الإيراني.

وذكرت القناة، أن "الأموال ستوجه نحو الطائرات وجمع المعلومات الاستخبارية، ربما باستخدام الأقمار الصناعية، من بين خيارات أخرى".

وكان سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الامم المتحدة، مجيد تخت روانجي، قد حذر الكيان الصهيوني من "أي خطأ في الحسابات ومغامرة محتملة ضد إيران، ومن ضمن ذلك ضد برنامجها النووي السلمي".

وجاء ذلك في رسالة وجهها تخت روانجي يوم 13 اكتوبر الى الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي ردا على التهديدات الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران، وورد في الرسالة: "خلال الأشهر الأخيرة ازداد عدد وشدة تهديدات الكيان الإسرائيلي الاستفزازية والمغامرة باستمرار، اذ بلغ مستوى تحذيريا، وآخرها ما صدر عن رئيس أركان جيش الكيان الذي هدد بأن " الخطط العملاتية ضد البرنامج النووي الإيراني يجري تطويرها، وأن العمليات ستستمر لتدمير قدرات إيران في مختلف المجالات وفي اي وقت كان".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة يرد على تطاول رئيس القوات: كلامه هراء
النائب كرامي: خرق الدستور أصبح هو القاعدة لا الاستثناء
النائب الموسوي: لبنان بحاجة الى ارادة حقيقية للخروج من ازماته
إصابة 12 شخصًا بإطلاق نار أمام مقر القيادة ومكتب رئيس الحكومة يوضح تفاصيل اعتقال حمدوك
السيسي يعرب عن تطلع مصر لتطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي
النائب عز الدين: المقاومة ما زالت تمتلك زمام المبادرة في حماية لبنان وثرواته
البرهان يعلن حالة الطوارئ في البلاد ويحل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء
مستشار الامن السعودي السابق يكشف محاولة إبن سلمان إغتيال الملك عبدالله ​بخاتم مسموم
السيسي: مصر تتطلع للتوصل بأقرب وقت وبلا مزيد من الإبطاء لاتفاقية متوازنة وملزمة بشأن سد النهضة
الملك يتفقد مركز المشارع الشامل للتربية الخاصة في لواء الأغوار الشمالية
زايد يبحث مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة دعم برامج المنظمة الأممية بمختلف المجالات
رئيس حكومة المغرب يصل الرياض للمشاركة في منتديات بيئية وتمثيل ملك المغرب
حريق في ناقلة حاويات تحمل 52 طناً من المواد الكيميائية قبالة سواحل البلاد
مسيرة شعبية في الخليل دعمًا للأسرى المضربين عن الطعام
قلق في الاتحاد الاوروبي وامريكا وحمدوك يطالب السودانيين بالدفاع عن ثورتهم
تظاهرة حاشدة في تعز تطالب بمحاسبة مسؤولي التحالف السعودي المحليين
متحدث القوات المسلحة يكشف نتائج عملية "ربيع النصر" في شبوة ومأرب
اجتماع للإطار التنسيقي في منزل المالكي للتداول بأزمة نتائج الانتخابات
السيد الصدر: لعدم السماح بتدخل أي دولة بشأن الانتخابات وما يترتب من تحالفات
الأمم المتحدة: حظر الدواء عن إيران انتهاك لحقوق الإنسان
شمخاني يستنكر تضخيم أردوغان لمكانة الاحتلال الإسرائيلي
افتتاح معرض الخرطوم الدولي للكتاب بدورته 16
السلطات الزراعية السودانية تنظم "يوم الحقل" لتطوير انتاج الأرز
بوتين يصغي إلى احتياجات إسرائيل الأمنية ونووي إيران يثير قلق الجميع
أول معرض دولي للمجسمات تحت سفح أهرامات الجيزة
إمام مسجد في كابول يروي قصة وفاة أسرة بأكملها بسبب الفقر والجوع
حزب الدعوة الإسلامية يقيم احتفالية في ذكرى تأسيسه وولادة النبي محمد (ص) والإمام الصادق (ع)
وزير الإعلام المحلي: سيطرة القوات الحكومية على أجزاء كبيرة من مدينة جرعيل ومقتل 3 جنود
مشروع قرار للكونغرس ينص بوضوح على دعم واشنطن لاقتتال داخلي في لبنان ضد حزب الله
امیرعبداللهیان: العلاقات بين طهران وباكو ستنمو في ظل الاحترام المتبادل