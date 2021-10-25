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بينيت:

بوتين يصغي إلى احتياجات إسرائيل الأمنية ونووي إيران يثير قلق الجميع

أشاد رئيس ورزاء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت بنتائج أول لقاء جمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
رمز الخبر: ۵۹۰۹۷
تأريخ النشر: 24 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وصرح بينيت، في مستهل جلسة حكومية أسبوعية اليوم الأحد بأن الاجتماع بينه وبوتين في مدينة سوتشي الروسية الجمعة الماضي كان "جيدا جدا ومتعمقا"، مؤكدا أن "الملف السوري اتخذ مكانة خاصة ضمن أجندته".

وقال: "بحثنا الأوضاع في سوريا بطبيعة الحال، علما بأن الروس هم جيراننا من جهة الشمال إلى حد ما، فمن المهم أن ندير الأوضاع الحساسة والمعقدة الموجودة هناك بسلاسة وبدون أي خلل".

وذكر رئيس حكومة الاحتلال أنه وبوتين توصلا في هذا الصدد إلى إلى "اتفاقات جيدة ومستقرة"، مضيفا أنه وجد لدى الرئيس الروسي "أذنا صاغية بشأن احتياجات إسرائيل الأمنية".

وأشار بينيت إلى أن محادثاته مع بوتين تناولت أيضا التطورات حول برنامج إيران النووي، مشددا على أن "المرحلة المتقدمة التي بلغها هذا البرنامج تثير قلق الجميع".

في غضون ذلك، بثت قناة "روسيا 1" ضمن برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" لقطات يصف فيها بوتين، لدى وداعه بينيت، لقاءهما بأنه كان "مفصلا ومثمرا جدا".

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