استمرار فعاليات معرض النجف الدولي للكتاب بمشاركة 200 دار نشر عربية وأجنبية

تستمر فعاليات معرض النجف الدولي للكتاب بمشاركة 200 دار نشر عربية وأجنبية من 14 دولة على اروقة دار المعارض في النجف.

موقع تابناك الإخباري_وقال الناطق باسم المعرض حيدر الموسوي، إن "المعرض افتتح بمشاركة 200 دار ومؤسسة نشر عربية واجنبية من 14 دولة عربية وأجنبية إضافة إلى دور النشر العراقية المحلية، ودور النشر التابعة للعتبات والمزارات، ومشاركة أجنبية متمثلة بدور نشر قادمة من دول أسيوية وأوربية".

وأضاف الموسوي أن "حفل افتتاح المعرض شهد حضور العديد من الشخصيات الثقافية والاعلامية والسياسية كما وشهد حضور شخصيات علمية وثقافية وأدبية على مستوى محافظات العراق ودول خارجية".

وبيّن المتحدث أن "هذا المعرض يعمل على نشر الثقافة والوعي المجتمعي وتطوير الشباب والاطلاع على مفاهيم جديدة وكيف نعيش حالة من النضج وخلق جو عام يساهم في تحقيق هذه الأهداف".