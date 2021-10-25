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إمام مسجد في كابول يروي قصة وفاة أسرة بأكملها بسبب الفقر والجوع

كشف الشيخ محمد علي بامياني، إمام مسجد في غرب كابول، عن وفاة عدد من الأطفال في منازل في بلدة إتفاق التي يسكنها الهزارة بغرب كابول.
رمز الخبر: ۵۹۰۹۳
تأريخ النشر: 24 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال الشيخ بامياني إن "هؤلاء الأطفال ماتوا جميعًا في ليلة واحدة. بطريقة لم يتمكنوا حتى من مد أرجلهم من الجوع".

ووفقا له، فإن أكبر هؤلاء الأطفال يبلغ من العمر ثماني سنوات وأصغرهم يبلغ من العمر حوالي عام ونصف.

وأضاف: "هؤلاء الأطفال كانوا قد فقدوا والديهم حديثا. والد هؤلاء الأطفال كان مصابا بالشلل ولديه ورم في رأسه. وهو لم يستطع علاج نفسه بسبب الفقر وتوفي في الأشهر الأخيرة".

ويقول إمام المسجد إن والدة هؤلاء الأطفال كانت تعاني هي الأخرى من أمراض القلب وماتت بعد وفاة زوجها بسبب القلق والحزن".

وبعد فقدهم أهلهم، أصبح هؤلاء الأطفال أيتامًا ودون دخل لكن الطعام كان كيصلهم أحيانا بمساعدة بععض السكان المحليين. وبحسب الشيخ بامياني، عندما أراد صاحب المنزل دعوة الأطفال لتناول شاي الصباح، وجدهم جميعًا قد ماتوا. وأضاف أن الأطفال ليس لديهم أقارب أو أسرة قريبة وأن السكان المحليين أقاموا جنازاتهم.

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إمام مسجد في كابول يروي قصة وفاة أسرة بأكملها بسبب الفقر والجوع
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