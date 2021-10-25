مسيرة تجوب شوارع الخليل دعمًا للأسرى المضربين عن الطعام

انطلقت مسيرة سلمية حاشدة مساء اليوم الأحد في الخليل، دعما للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.

موقع تابناك الإخباري_وانطلقت المسيرة من أمام جامعة الخليل، وصولا الى منطقة رأس الجورة، المدخل الشمالي للمدينة.

وطالب المشاركون في المسيرة التي دعت اليها نقابة العاملين في جامعة الخليل، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، بضرورة الإفراج العاجل عن الأسرى المضربين الذين يصارعون الموت.

وقال نقيب العالمين في جامعة الخليل موسى عجوة، إن الأسرى هم من دفعوا حريتهم من أجل الوطن، ويجب على الجميع العمل من أجل الإفراج عنهم.

ودعا الناطق الاعلامي لنادي الأسير أمجد النجار، إلى ضرورة التحرك الفوري لإنقاذ حياة الاسرى المضربين عن الطعام، مشيرا الى أن قيادات الحركة الاسيرة في كافة السجون قررت خوض اضراب مفتوح عن الطعام لمساندة الاسرى المضربين عن الطعام في ظل رفض مصلحة سجون الاحتلال الافراج عنهم.