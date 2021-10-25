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مؤتمر عشق النبي الأعظم يدعو للتمسك بالوحدة الإسلامية

نظم مجلس وحدة المسلمين في باكستان مؤتمراً بعنوان "عشق النبي الاعظم"، بمشاركة عدد كبير من القيادات السياسية والدينية في البلاد.
رمز الخبر: ۵۹۰۸۸
تأريخ النشر: 24 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وضم المؤتمر الذي عُقد في العاصمة الباكستانية اسلام اباد علماء من مختلف المذاهب الإسلامية احياءً لذكرى المولد النبوي الشريف.

وأكد العلماء المشاركون على الوحدة التي تجمع مسلمي باكستان، وضرورة تدعيم هذه الوحدة بالمزيد من البرامج والمنتديات التي تعمل على مواجهة كافة التحديات الساعية لضرب استقرار باكستان.

خلال المؤتمر، رفع المؤتمرون ايديهم المشبوكة مع بعضها البعض لايصال رسالة واضحة لاعداء باكستان الذين يريدون نشر الفتنة والتفرقة بين المسلمين، ليقولوا لهم بأن المسلمين لا يزالون يدا واحدة ولن يستطيع احد تفرقتهم كون ان المشتركات التي تجمعهم اكثر بكثير من نقاط الاختلاف.

كما انتقد المشاركون الأزمات التي تعيشها الامة الإسلامية نتيجة اتباع بعض الدول الخليجية لاجندات صهيو_أمريكية.

ودعا المؤتمرون لرصّ الصف الإسلامي من خلال التمسك بهوية الإسلام "التي تقف بشكل صارم ضد العدوان على اليمن والانتهاكات الصهيونية بحق الفلسطينيين والاستباحة الهندية لدماء مسلمي كشمير".

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