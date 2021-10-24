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الكاظمي:

العراق يستحق منا جميعا بذل المزيد من الجهود وأن نكون على مستوى الطموح

أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، افتتاح المرحلة الأولى من طريق بغداد - حلة.
رمز الخبر: ۵۹۰۸۴
تأريخ النشر: 24 October 2021

موقع تابناك الإخباري_أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، افتتاح المرحلة الأولى من طريق بغداد - حلة، حيث أكد أن "العراق يستحق منا جميعاً بذل المزيد من الجهود، ويتعيّن على الجميع أن يكونوا على مستوى الطموح".

وقال الكاظمي خلال افتتاحه المرحلة الأولى من الطريق إن "العمل مستمر لإكمال باقي الأجزاء، وسنتابع التنفيذ عن كثب".

وأضاف "أطلقنا خلال الفترة القصيرة لهذه الحكومة مشاريع مهمة في مجال الطرق والجسور، ومنها هذا المشروع، والطريق المؤدي إلى مدينة بسماية، وعدة جسور في الناصرية والموصل، فضلاً عن وضع الخطط لمشاريع مهمة، أبرزها الطريق الحلقي لمدينة بغداد، ومحافظات أخرى".

وتابع "نتطلع إلى إكمال هذه المشاريع خلال العام القادم، وعلى الحكومة القادمة العمل على إنشاء مشاريع جديدة في مجال الطرق والجسور؛ لتسهيل حركة المواطنين داخل المحافظات وخارجها".

ودعا الكاظمي "جميع العاملين العمل بجدية وسرعة؛ لإتمام المشاريع المعمول فيها، نحن في سباق مع الوقت، ومسؤوليتنا أن نسلّم العراق للأجيال المقبلة بأفضل صورة ممكنة".

وأكد أن "العراق يحتاج إلى حشد جميع الجهود الحكومية، وجهود القطاع الخاص؛ لإيجاد حركة إعمار شاملة في مختلف المجالات، ولاسيما الطرق التي تمثل العصب الرئيسي للتجارة والنقل في أي بلد".

وأوضح "علينا تأسيس بنية تحتية استراتيجية للمواصلات، من طرق، وجسور، وغيرها، بمواصفات عالمية، والأخذ بعين الاعتبار أن تكون على مستوى طموحات الأجيال المقبلة، فموقعنا الجغرافي الاستثنائي يفرض عملاً استثنائياً؛ لنعزز من قيمة موقع بلدنا كحلقة وصل وتواصل بين محيطنا".

 

         

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