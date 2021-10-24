مقتل وجرح 60 شخصا بينهم مدنيين في مواجهات للقوات الحكومية مع تنظيم صوفي مسلح

قُتل 20 شخصاً على الأقل وأصيب 40 آخرون في الصومال، السبت، في مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومجموعة مسلحة من تنظيم "أهل السنة والجماعة" وسط البلاد، وفق مصدر أمني.

موقع تابناك الإخباري_وبحسب المصدر فإن مدينة "جرعيل" بإقليم جلجدود في ولاية غلمدغ (وسط)، شهدت السبت مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي تنظيم "أهل السنة والجماعة" الذي ينشط في المدينة، ما أدى إلى مقتل 20 شخصاً معظمهم بين طرفي القتال، فيما أصيب أكثر من 40 شخصاً بجروح بينهم مدنيون.

و"أهل السنة والجماعة" هو تنظيم مسلح يتبع الطرق الصوفية ولمع نجمه في المشهد الصومالي عام 2008، وكان يسيطر على مناطق وسط الصومال كما يقاتل حركة الشباب الصومالية في الأقاليم الوسطى، ويعلن التنظيم تأييده للحكومة الصومالية غير أنه يتهمها بتهميشه.

ولم يعلق تنظيم "أهل السنة والجماعة" على المواجهات؛ إلا أن مصادر محلية أكدت أن مسلحي التنظيم لا يزالون يسيطرون على أجزاء من المدينة.

وتأتي هذه المواجهات العسكرية بعد محاولة مسؤولي تنظيم "أهل السنة والجماعة" إعادة تموضع نفوذه في المدينة التي خسرها قبل عامين أمام القوات الحكومية.

وشهدت مدينة "جرعيل" حركة نزوح كبيرة من قبل السكان، الذين لجؤوا إلى ضواحيها خوفاً على حياتهم بعد توسع رقعة المواجهات.