حزب الدعوة الإسلامية يقيم احتفالية في ذكرى تأسيسه وولادة النبي محمد (ص) والإمام الصادق (ع)

موقع تابناك الإخباري_الحاضرون في الاحتفالية أكدوا أهمية استلهام الدروس والعبر من حياة وسيرة الرسول (ص) والإمام الصادق (ع) في قول الحق والعمل وفق مبادئ أهل البيت (ع)، كما أشاروا إلى الدور الذي مثله حزب الدعوة الإسلامية والمرجع المؤسس السيد الشهيد محمد باقر الصدر والمجموعة من العلماء، "وما قاموا به من تأسيس تيار إسلامي حركي واعي بالرغم من ضغط الظروف القاهرة المحيطة بواقع الامة الإسلامية".

وأشاروا إلى أن الحزب قدم تضحيات من شهداء وسجناء "وأسهم في التصدي لنظام الطاغية وحزب البعث المقبور حتى سقوطه واسهم في انطلاقة العملية السياسية بإرادة وطنية عراقية والحفاظ على العملية الديمقراطية ووقوفه إلى جانب أبناء الشعب جميعاً".