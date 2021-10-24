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وزير الإعلام المحلي: سيطرة القوات الحكومية على أجزاء كبيرة من مدينة جرعيل ومقتل 3 جنود

قال وزير الإعلام في ولاية غملدغ الصومالية، أحمد شري، إن القوات الحكومية "أحكمت سيطرتها على أجزاء كبيرة من مدينة "جرعيل" بعد طرد مسلحي تنظيم أهل السنة والجماعة منها".
رمز الخبر: ۵۹۰۸۱
تأريخ النشر: 24 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وحول الخسائر البشرية في صفوف القوات الحكومية؛ أكد الوزير أن "ثلاثة جنود حكوميين قُتلوا جراء المواجهات فيما أصيب سبعة آخرون بجروح متفاوتة".

وقُتل 20 شخصاً على الأقل وأصيب 40 آخرون في الصومال، السبت، في مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيات مسلحة من تنظيم "أهل السنة والجماعة" وسط البلاد، وفق مصدر أمني.

وبشهدت مدينة "جرعيل" بإقليم جلجدود في ولاية غلمدغ (وسط)، السبت، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي تنظيم "أهل السنة والجماعة" الذي ينشط في المدينة، ما أدى إلى مقتل 20 شخصاً معظمهم بين طرفي القتال، فيما أصيب أكثر من 40 شخصاً بجروح بينهم مدنيون.

و"أهل السنة والجماعة" هو تنظيم مسلح يتبع الطرق الصوفية ولمع نجمه في المشهد الصومالي عام 2008، وكان يسيطر على مناطق وسط الصومال كما يقاتل حركة الشباب الصومالية في الأقاليم الوسطى، ويعلن التنظيم تأييده للحكومة الصومالية غير أنه يتهمها بتهميشه.

ولم يعلق تنظيم "أهل السنة والجماعة" على المواجهات؛ إلا أن مصادر محلية أكدت أن مسلحي التنظيم لا يزالون يسيطرون على أجزاء من المدينة.

وتأتي هذه المواجهات العسكرية بعد محاولة مسؤولي تنظيم "أهل السنة والجماعة" إعادة تموضع نفوذه في المدينة التي خسرها قبل عامين أمام القوات الحكومية.

وشهدت مدينة "جرعيل" حركة نزوح كبيرة من قبل السكان، الذين لجؤوا إلى ضواحيها خوفاً على حياتهم بعد توسع رقعة المواجهات.

 

         

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