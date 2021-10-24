انطلاق الانتخابات الرئاسية في 14 دائرة انتخابية

بدأ الناخبون في أوزباكستان، اليوم الأحد، التوجه إلى الصناديق للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، في ظل توقعات كبيرة بفوز الرئيس الحالي شوكت ميرضيائيف بولاية ثانية.

موقع تابناك الإخباري_ويتنافس في هذه الإنتخابات خمسة مرشحين وهم شوكت ميرضيائييف الرئيس الحالي للبلاد مرشح حركة رجال الاعمال الحزب الديمقراطي الليبرالي لأوزبكستان و بهرام عبد الحليموف نائب رئيس أكاديمية العلوم في أوزبكستان عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأوزبكي "عدالت".

وتجري الانتخابات الرئاسية في 14 دائرة انتخابية و10776 قسما انتخابيا بينما يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة بلغ 21.2 مليون من بينهم نحو 6.993 ملايين شاب تحت سن 30 عاما بينما تم ادخال نحو 800 ألف ناخب يحق لهم المشاركة لأول مرة في الانتخابات .

وقد سمحت اللجنة المركزية للانتخابات في أوزبكستان بالتوصيت المبكر حيث صوت 421 ألف و618 ناخبا من بينهم 301 ألف 94 ناخبا من داخل البلاد و120 ألف و524 ناخبا في مقار سفارات أوزبكستان في الخارج .

وقد تبنت اللجنة المركزية للانتخابات التدابير اللازمة لإجراء هذه الانتخابات وتبذل ما في وسعها لتهيئة الظروف الملائمة طبقا للمعايير الاحترازية الصحية، و العمل علي ضمان السلامة الصحية لمنظمي الانتخابات والناخبين من خلال توفير اللقاح لأكبر عدد ممكن ، ومن بينهم منظمي الانتخابات.