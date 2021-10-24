النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۰مشاهدات
‍ پ

مشروع قرار للكونغرس ينص بوضوح على دعم واشنطن لاقتتال داخلي في لبنان ضد حزب الله

أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مشروع قرار يستهدف حزب الله، ويقول إن الهدف منه "تأييد المساعي المستمرة لقيام بلد آمن ومستقل وديموقراطي"، في دعم للفريق السياسي المناوئ للمقاومة في لبنان، والذي يعقد الآمال على قلب الأكثرية في البرلمان خلال انتخابات 2022.
رمز الخبر: ۵۹۰۷۲
تأريخ النشر: 24 October 2021

موقع تابناك الإخباري_ويحث مشروع القرار على إشعال الاقتتال الداخلي في لبنان، في نص صريح ومكتوب، حيث يقول المشرعون الأمريكيون فيه إنهم يدعمون "شراكة أمريكية مع الجيش اللبناني "لمواجهة حزب الله".

وقدمت مجموعة من 20 نائباً من الحزبين الديموقراطي والجمهوري مشروع القرار الذي يقول: "نعتبر الجيش اللبناني المؤسسة الوحيدة المؤتمنة على الدفاع عن سيادة لبنان، وندعم الشراكة الأميركية معه لمواجهة منظمات إرهابية كحزب الله وداعش والقاعدة في لبنان".

ويناقض نص القرار حقيقة تمسك الحكومات المتعاقبة على لبنان بحق اللبنانيين بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأس هذه المقاومة حزب الله. كما تسري في لبنان منذ عقود المعادلة الدفاعية القائمة على ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة"، والتي وردت نصا في عدة بيانات وزارية.

لكن نص المشروع اتهم حزب الله بعرقلة مهمة الحكومة، "الأمر الذي أسهم إلى حد كبير في تفشي الفساد وسوء الإدارة من قبل الأطراف اللبنانية"، رغم أن حزب الله جزء من الحكومة الحالية وسابقاتها استنادا على أكثرية نيابية تجمع الأطراف اللبنانية الأكثر تمثيلا وتؤيد المقاومة.

واتهم المشرعون إيران بـ"العمل على تهديد سيادة لبنان وتاريخه كشريك للولايات المتحدة ودوره كلاعب ديموقراطي في الشرق الأوسط"، وساقوا جملة اتهامات لحزب الله في الوقت نفسه، ناسبين له "انتهاكات لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وتحريك النعرات الطائفية وزعزعة الاقتصاد اللبناني ودعم الفساد والعنف بين اللبنانيين بهدف القضاء على مساعي السلام في المنطقة".

ودعوا الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني إلى العمل لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بلبنان، وقال مراقبون إن المشرعون الأمريكيون يريدون تحريض الجيش اللبناني على فك التناغم بينه وبين المقاومة، وهو أمر مستبعد بسبب أن المقاومة والجيش ينبثقان عن الشعب نفسه، باكثرية مثبتة في صناديق الاقتراع، وهذا الشعب هو الرافد الأساسي لهما.

وسلط المشروع الضوء على انفجار مرفأ بيروت، مشيرا إلى "مخاوف واشنطن قبل الانفجار من النفوذ الذي يتمتع به حزب الله في مرفأ بيروت والذي أدى إلى استعماله المرفأ كنقطة عبور وتخزين لأنشطته الإرهابية"، الأمر الذي نفته المقاومة واستبعدته جميع الفرضيات المعقولة لأسباب الانفجار.

ودعا النواب الأميركيون الحكومة اللبنانية إلى "إجراء تحقيق شفاف وغير منحاز للنظر في أسباب الانفجار والمسؤولين عنه"، وأن يضم فريق التحقيق خبراء دوليين.

كما حثوها على "تقديم مصالح الشعب اللبناني من خلال القضاء على الفساد في الحكومة وتطبيق إصلاحات أساسية وتدابير ضد الفساد والعمل مع المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لإعادة التوازن للاقتصاد".

وبعد إقرار اللجنة لمشروع القرار المذكور، يحال إلى مجلس النواب الذي سيصوت عليه بدوره.

ويرى مراقبون في القرار الأمريكي محاولة جديدة للتدخل في الشؤون اللبنانية، وتعويم الجهات الموالية لواشنطن قبل اشهر من انتخابات نيابية تنخفض فيها أسهمهم بشدة.

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الامام الخامنئي: المؤشر الرئيسي لوحدة المسلمين هو قضية فلسطين
عرض أسرى عملية الجلبوع على محكمة الناصرة واعتداء حراس الاحتلال عليهم أمام الإعلام
مقاتلو طالبان يعاقبون أطفالا بالضرب بسبب لعبهم البابجي
العراق يستحق منا جميعا بذل المزيد من الجهود وأن نكون على مستوى الطموح
مقتل وجرح 60 شخصا بينهم مدنيين في مواجهات للقوات الحكومية مع تنظيم صوفي مسلح
حزب الدعوة الإسلامية يقيم احتفالية في ذكرى تأسيسه وولادة النبي محمد (ص) والإمام الصادق (ع)
وزير الإعلام المحلي: سيطرة القوات الحكومية على أجزاء كبيرة من مدينة جرعيل ومقتل 3 جنود
اجتماع للإطار التنسيقي في منزل المالكي للتداول بأزمة نتائج الانتخابات
تظاهرة رفضا لإستيلاء الاحتلال على أراضي منطقة العطارية جنوب الخليل
العراقيون المعترضون على نتائج الانتخابات يواصلون اعتصامهم لليوم السادس على التوالي
انطلاق الانتخابات الرئاسية في 14 دائرة انتخابية
تسوية أوضاع العشرات في مدينة ازرع وبلدة الشيخ مسكين بريف درعا الشمالي
تايوان..زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب شمال شرق البلاد
وفيات كورونا في العالم تقارب الـ 5 ملايين
المبعوث الأمريكي يحث بيونغ يانغ على وقف "الاستفزازات" والقبول بالمحادثات
بلينكن مدير الإخفاقات الأمريكية
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 23-10-2021
التوتر القائم بين طهران وباكو تحت تأثیر العامل الإسرائیلي
تعثر الإستراتيجية الأميركية في لبنان 1982 – 2021
إقتصاديون يؤكدون أن ارتفاع أسعار النفط عالميا ينعش الاقتصاد العراقي
تقدير موقف: التحوّل الأمريكي في الملف السوري قراءة تحليلية في الدوافع
السفير الإيراني في أنقرة: تركيا وإيران بإمكانهما التداول التجاري بالعملات الوطنية
وزير الدفاع التركي: الاتفاق العسكري الفرنسي اليوناني يضر بالناتو
شيوخ عشائر الوسط والجنوب يرفضون نتائج الانتخابات ويطالبون باعادتها ومحاسبة المتلاعبين
وزير الدفاع لا يؤكد كلام بايدن عن تايوان: لن أشارك في التكهّنات
الامم المتحدة توصي مجلس الأمن برفع العقوبات عن كوريا الشمالية
الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة تحقيق العدالة في جميع المجالات
واشنطن وتجارة المخدرات في أفغانستان
اتحاد طلاب اليمن يحتفي بالمولد النبوي وتأكيد على الوحدة الإسلامية
أمين سر المجلس السياسي الأعلى: طغيان المال السعودي وراء مواقف مجلس الأمن بشأن اليمن