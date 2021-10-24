حکم ریاضي دولي هندي يعتنق الاسلام في ايران

وقال (أميرعلي): إنني بحثت في مختلف الاديان وأدركت ان القرآن الكريم هو كتاب كامل مقارنة ببقية الكتب ووجدت أن الاسلام هو دين الانسانية والعدل والمحبة.

اعتنق الحكم الرياضي الدولي الهندي الاسلام اثناء زيارته لايران لممارسة التحكيم في رياضة التيكواندو

واعتنق الحكم الهندي لرياضة التيكواندو ساندارماني بتل الاسلام وغير اسمه الى أمير علي اثناء مشاركته في تحكيم مسابقات كأس نوادي آسيا وكأس الفجر لآسيا.

واعتنق الحكم الهندي بتل الاسلام اثناء زيارته ضريح أحد الشهداء المجهولين في مقر اتحاد التيكواندو.

وقال (أميرعلي): إنني بحثت في مختلف الاديان وأدركت ان القرآن الكريم هو كتاب كامل مقارنة ببقية الكتب ووجدت أن الاسلام هو دين الانسانية والعدل والمحبة.

ويبلغ (امير علي) 57 عاماً ويحمل شهادة الدكتواره في الرياضيات وهو من ضباط سلاح الجو الهندي.