شمخاني يستنكر تضخيم أردوغان لمكانة الاحتلال الإسرائيلي

ان الخوف من القوميات هو حصة الدولة التي تواجههم بالحديد والنار وليست ايران التي تشكل روضة زاهرة من القوميات.

استنكر امين المجلس الاعلى للامن القومي في الجمهورية الاسلامية الايرانية علي شمخاني، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، التي اعتبرها بأنها تضخم من مكانة الاحتلال الإسرائيلي الفارغ.

ویذکر أنه كتب شمخاني في تغريدة له على موقع تويتر يوم السبت: ان تضخيم هيبة الكيان الصهيوني الخاوية من قبل حاكم يدعي زعامة العالم الاسلامي، دليل على القدرة او الاسلامية (انتماء الحاكم للاسلام)؟!.

واضاف: ان الخوف من القوميات هو حصة الدولة التي تواجههم بالحديد والنار وليست ايران التي تشكل روضة زاهرة من القوميات.

يذكر ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قال في الرد على سؤال لاحد الصحفيين حول تحوّل ما وصفه بـ "تحركات ايران العسكرية في حدود نخجوان والقوقاز الجنوبي" و"العلاقات بين اسرائيل وجمهورية آذربيجان" الى ازمة ساخنة: "انني شخصيا لا اتوقع مثل هذا الامر. ايران لا تبادر لمواجهة جمهورية آذربيجان بسبب العلاقات الاذربيجانية الاسرائيلية".