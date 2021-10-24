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الوفد البرلماني الايراني يلتقي رئيس مجلس النواب الاوزبكي

الى ذلك، استعرض رئيس المجلس التشريعي الاوزبكي نتائج زيارته السابقة الى طهران والمباحثات مع نظيره الايراني، الذي وصفها "ايجابية"؛ داعيا الى مواصلة المشاروات بين البلدين.
رمز الخبر: ۵۹۰۶۰
تأريخ النشر: 24 October 2021

التقى رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين ايران واوزبكسان "غلامرضا نوري قلزجة" والوفد المرافق له الى طشقند، برئيس المجلس التشريعي في هذا البلد "نور الدين جان اسماعيل اوف".

واعرب "قزلجة" خلال اللقاء، عن تقديره لكرم الضيافة الذي تلقاه والوفد المرافق في اوزبكستان؛ متطلعا الى اجراء الانتخابات القادمة بنجاح في هذا البلد.

كما نوه الى ضرورة التعاون البرلماني بين طهران وطشقند؛ داعيا لتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والترانزيت وايضا تظافر الجهود المشتركة حول افغانستان.

الى ذلك، استعرض رئيس المجلس التشريعي الاوزبكي نتائج زيارته السابقة الى طهران والمباحثات مع نظيره الايراني، الذي وصفها "ايجابية"؛ داعيا الى مواصلة المشاروات بين البلدين.

يذكر انه تم في مستهل اللقاء، تسلم دعوة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي "محمد باقر قاليباف" إلى نظيره الأوزبكي "نور الدين جان إسماعيلوف" للقيام بزيارة رسمية لايران.

وتوجه، امس الجمعة، وفد من أعضاء مجلس الشورى الاسلامي في ايران إلى طشقند؛ تلبية لدعوة رئيس اللجنة المركزية للانتخابات في أوزبكستان للمشاركة بصفته مراقبًا دوليًا في هذه الانتخابات الرئاسية

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