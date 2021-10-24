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قيادي في "حماس" يشيد بدور ايران في خلق الوحدة بالعالم الاسلامي

وطالب عيسي المشاركين في المؤتمر باليقظة امام المؤامرات الصهيونية وتقديم دعمها الشامل للقدس للحيلولة دون تنفيذ المخططات الصهيونيه التوسعيه وتهويد القدس.
رمز الخبر: ۵۹۰۵۹
تأريخ النشر: 24 October 2021

اشاد القيادي في حركة حماس "جمال عيسى" بالدور الفعال للجمهورية الاسلامية الايرانية في خلق الوحدة بالعالم الاسلامي رغم مؤامرات اعداء الاسلام، معتبرا المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية فرصة لاجتماع العقول والتقريب بين وجهات النظر والسعي لازالة حالة التفرق بين المسلمين التي لا يستفيد منها الا الاستكبار العالمي.

واضاف عضو مكتب العلاقات العربية والاسلامية في حركة المقاومة الاسلامية "حماس" على هامش المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في تصريح خاص لمراسلة "ارنا" : نتمنى التوفيق والنجاح للقيادة السياسية الايرانية وكل الهيئات المشاركة في المؤتمر خاصة نحن في فلسطين واثمن المساعي الايرانية لتحقيق الاهداف الاسلامية لاشك ان مشاريع الاحتلال الصهيوني والهيمنة في المنطقة لاتزال تنتهك حرمة المقدسات وحقوق الشعب الفلسطيني ومن الضروري توحيد صفوف المسلمين للدفاع عن المسجد الاقصى و فلسطين وشعبها ومواجهة الخطر الصهيوأمريكي.

وتطرق عيسى الى دور ايران في تطورات المنطقة ودعمها للمقاومة، واصفا اياه بمنقطع النظير وقال ان الفصائل الجهادية الفلسطينية تفتخر بعلاقاتها الاستراتيجية معها.

واضاف: ان الفصائل الجهادية الفلسطينية تفتخر بعلاقاتها الاستراتيجية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وتعتبر دعم ايران حكومة وشعبا لنضال ومقاومة الفلسطينيين عاملا مشجعا لهذا الشعب، واصفا ممارسات الكيان الصهيوني في انتهاك حرمة المسجد الاقصى بالخطير للغاية.

واكد ان المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران يلعب دورا فاعلا في احباط المؤامرات والمخططات الصهيونية لاختراق المنطقة العربية والاسلامية ومشاريع مشبوهة مثل التطبيع مع العدو الصهيوني ونشر الافكار المنحرفة والمتطرفة والاختراقات الاخلاقية التي تستهدف القيم الاسلامية كلها تهديدات مباشرة في جسم الامة الاسلامية.

واشار الى كلمات المشاركين في هذا المؤتمر الذين اكدوا على وجوب التفاف المسلمين حول فلسطين وتصحيح اتجاه البوصلة نحو فلسطين بعدما سعى الاعداء خلال الأعوام الأخيرة لحرفها وقال ان المقاومة افشلت مشروع صفقة القرن الصهيوأمريكي ولكن هذا المؤتمر يقول اليوم ان هذه الأمة بأسرها تجتمع من أجل دعم القضية الفلسطينية وحل مشاكل المسلمين وتتمكن من احباط كل جهود اعداء للتفرقة بين المسلمين واضعافهم بالوحدة الاسلامية.

وطالب عيسي المشاركين في المؤتمر باليقظة امام المؤامرات الصهيونية وتقديم دعمها الشامل للقدس للحيلولة دون تنفيذ المخططات الصهيونيه التوسعيه وتهويد القدس.

يذكر ان المؤتمر الدولي الخامس والثلاثون للوحدة الإسلامية انطلق الثلاثاء الماضي (19 اكتوبر الحالي ) في العاصمة طهران برعاية رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي ويستمر حتى ۲۴ أكتوبر.

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