رئيس منظمة التخطيط: سيتم اعتماد موازنة العام الايراني القادم من دون عجز

يجب أن يكون المستثمرون واثقين من المستقبل الاقتصادي، وإذا تحقق الاستقرار الاقتصادي، فإن السيولة ستتدفق تلقائيًا لتحريك العجلات الاقتصادية.

اعلن رئيس منظمة التخطيط والميزانية في الجمهورية الاسلامية الايرانية مسعود ميركاظمي بانه سيتم اعتماد موازنة البلاد للعام القادم من دون عجز.

وقال ميركاظمي في تصريح له السبت خلال مراسم إحياء ذكرى يوم الإحصاء والتخطيط: إن موازنة العام الايراني القادم (يبدا في 21 اذار/مارس 2022) ستُعتمد من دون عجز.

واضاف: سنحاول اعتماد موازنة العام القادم من دون عجز بالتعاون مع مجلس الشورى الاسلامي وليست هناك حاجة للاقتراض وخلق المال.

وقال ميركاظمي: انه على مركز الإحصاء مراقبة المؤشرات الكلية للبلاد وتقديم التقارير الاستقرائية.

واكد رئيس منظمة التخطيط والميزانية أن المعلومات المناسبة والضرورية يجب أن تكون أساس تخطيط وانشطة وقرارات مسؤولي البلاد أكثر من ذي قبل ، مع التركيز على الإنتاجية ، وأضاف: ان الدقة والجودة والسرعة في الوصول إلى الإحصاءات أمر مهم ، وسيتم رصد الانشطة على الصعد الاقتصادية والاجتماعية وغيرها في خطة العام المقبل من قبل مركز الإحصاء.

وأضاف ميركاظمي: يجب أن يكون المستثمرون واثقين من المستقبل الاقتصادي، وإذا تحقق الاستقرار الاقتصادي، فإن السيولة ستتدفق تلقائيًا لتحريك العجلات الاقتصادية.