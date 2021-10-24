امیرعبداللهیان: العلاقات بين طهران وباكو ستنمو في ظل الاحترام المتبادل

ودعا الى اتخاذ المزيد من الخطوات الايجابية الرامية لتسهيل تنقل الشاحنات الايرانية في المناطق الحدودية مع جمهورية اذربيجان.

اعلن وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسین امیرعبداللهیان بان العلاقات بين طهران وباكو ستنمو في ظل الاحترام المتبادل.

وكتب امیرعبداللهیان في تغريدة له فجر الاحد على موقع تويتر: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية آذربیجان جارتان مسلمتان مع الكثير من المشتركات التي تربط بينهما.

واشار الى اتصاله الهاتفي السبت مع نظيره الاذربيجاني جيحون بابراموف مؤكدا بانه اجرى محادثات صريحة وودية وبناءة معه حول خارطة الطريق للعلاقات الشاملة بين البلدين.

واعلن وزير الخارجية الايراني بان العلاقات بين الحكومتين والشعبين ستنمو في ظل الاحترام المتبادل.

وكان وزيرا الخارجية الايراني والاذربيجاني قد اجريا السبت محادثات هاتفية حول العلاقات الثنائية.

واشار امیرعبداللهیان، في المحادثات الهاتفية الى الاتصالات البناءة بين الوزيرين واشاد بالافراج عن السائقين الايرانيين المحتجزين في جمهورية اذربيجان ووصفها بالخطوة البناءة التي تمهد لايجاد حلول لسوء الفهم.

ودعا الى اتخاذ المزيد من الخطوات الايجابية الرامية لتسهيل تنقل الشاحنات الايرانية في المناطق الحدودية مع جمهورية اذربيجان.

وأكد امیر عبداللهیان على ضرورة اعتماد نهج ايجابي حيال مستقبل العلاقات، داعياً الى تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين ، مشددا في ذات الوقت على عزم طهران على توطيد العلاقات مع باكو.

من جهته أعرب بايراموف، خلال الاتصال الهاتفي، عن ترحيبه بالخطوات الايجابية لحل سوء الفهم بين البلدين، واعتبر الافراج عن السائقين الايرانيين وقرارات المؤسسات المعنية في ايران حول قوانين التنقل الحدودي بمثابة رسائل متبادلة بهدف ايجاد حل لسوء الفهم بين البلدين، داعيا الى تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة للتعاون.