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اعتصام ساحة الحسنين عند المنطقة الخضراء يدخل يومه السادس على التوالي

دخل الاعتصام المعترض على النتائج المعلنة للانتخابات البرلمانية وتزويرها قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد يومه السادس على التوالي.
رمز الخبر: ۵۹۰۵۱
تأريخ النشر: 24 October 2021

موقع تابناك الإخباري_ويطالب المعتصمون بإعادة عد الأصوات يدويا للانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من الشهر الجاري، ومحاسبة المتلاعبين بنتائج الانتخابات، وإحالتهم إلى القضاء.

كما طالب شيوخ عشائر من محافظات الوسط والجنوب الجمعة، في مؤتمر صحفي بساحة الاعتصام في بغداد، بإعادة الانتخابات، وأكدوا مواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق مطالبهم.

ويصر المعتصمون قرب إحدى بوابات المنطقة الخضراء شديدة التحصين على مطلب رئيسي وهو إعادة عدّ وفرز الأصوات بشكل يدوي في عموم العراق، وتقول قيادات في الإطار التنسيقي إن 20% من مراكز الاقتراع في عموم العراق لم يجر احتساب أصواتها، وإن احتسابها سيغير نتائج الاقتراع وتوزيع المقاعد على الأحزاب المتنافسة.

ودخل الاعتصام يومه السادس في ساحة الحسنين في بغداد والتي تنتشر فيها الخيام وترفع فيها الشعارات المطالبة بإعادة العدّ والفرز يدويا.

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