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المفوضية العليا تعلن نتائج الطعون على نتائج الانتخابات

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، اليوم السبت، رفض 322 طعنا جديدا، فيما قررت إعادة العد والفرز اليدوي في عدة محافظات.
رمز الخبر: ۵۹۰۴۹
تأريخ النشر: 24 October 2021

وقالت المفوضية في بيان،تلقتة "تابناك" إنها "واصلت دراسة الطعون المقدمة إليها، حيث تم تدقيقها من قبل القسم المعني، وبناء عليه جرى عرض 340 طعنًا على مجلس المفوضين اليوم السبت، وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة، أوصى المجلس برد 322 طعنًا لأسباب مختلفة أهمها خلو الطعن من الدليل أو مخالفته لأحكام الماده 38 /أولاً من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي النافذ".

وأضاف البيان أن المجلس قرر "الموافقة على إعادة العد والفرز اليدوي لـ 234 محطة من المحطات الانتخابية المطعون بها بناء على 18 طعنا توزعت على محافظات: صلاح الدين والبصرة، إضافة إلى بغداد، كونها جاءت مدعمًة بالأدلة، وسيقوم المجلس بتقديم التوصية المناسبة بشأنها بعد استكمال إجراءات العد والفرز اليدوي، إذ أن فرز الأصوات وعدها يدوياً سيكون بحضور ممثلي المرشحين المتنافسين في هذه المحطات وفق مواعيد وإجراءات وآليات يتم تحديدها لاحقاً والتبليغ بها قبل مدة مناسبة".

وأوضحت المفوضية، أنها "ستواصل النظر ببقية الطعون تباعاً، على أن تقوم ببيان الموقف اليومي للطعون في بيانات مستمرة على ضوء ما يتم النظر فيه يومياً لحين إكمالها جميعاً".

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