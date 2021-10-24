وزير الخارجية الماليزي ينفي التصريحات الإسرائيلية عن نية كوالالمبور التطبيع مع تل أبيب

أعلن وزير خارجية ماليزيا سيف الدين عبدالله رفض بلاده بشكل قاطع التصريح الذي أدلى ورد عن مسؤول إسرائيلي خلال مقابلة يزعم فيه أن ماليزيا قد تنضم إلى "اتفاقيات أبراهام" وتطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي.

موقع تابناك الإخباري_واكد عبد الله في بيان صادر عنه تمسك ماليزيا بالتزامها الذي لا يتزعزع بدعم القضية الفلسطينية ونضالها ضد استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والقمع المنهجي، وقال إن الشعب الفلسطيني يعاني من سياسات تمييزية، وإنكار حقوق الإنسان الأساسية، وفرض ظروف معيشية قاسية، فضلاً عن مصادرة أراضيهم وممتلكاتهم.

وأكد الوزير الماليزي أن هذه الأعمال وغيرها من الأعمال اللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الإحتلال الإسرائيلي، ضد الفلسطينيين ترقى إلى مستوى جريمة الفصل العنصري وتتعارض بشكل واضح مع السعي لتحقيق السلام والتعايش السلمي في المنطقة.

وشدد على أن ماليزيا ستواصل السعي بنشاط إلى الأجندة الفلسطينية على الصعيد الثنائي، وكذلك في مختلف المحافل الإقليمية والدولية من أجل تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني إلى الحرية ودولته المستقلة فلسطين، وقال "إن دعم ماليزيا المتواصل للنضال الفلسطيني هو أيضا اعتراف بتطلعات الجيل الجديد من المقاتلين والناشطين الفلسطينيين".

وأشار أيضاً إلى أن بلاده ستواصل تقديم الدعم السياسي والمعنوي، فضلاً عن المساعدة الإنسانية للشعب الفلسطيني على المستوى الثنائي ومن خلال المنظمات الدولية مثل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، فضلاً عن تسهيل أعمال منظمات المجتمع المدني الماليزي.