السلطات الزراعية السودانية تنظم "يوم الحقل" لتطوير انتاج الأرز

اقامت محطة البحوث الزراعية بولاية النيل الابيض يوم الحقل لمحصول الارز الهوائي والمغمور وذلك بتمويل من المركز الافريقي لتطوير الازر والمنظمة الكورية الافريقية الغذائية.

موقع تابناك الإخباري_وقال الدكتور خالد عبد الله عثمان مدير محطة البحوث الزراعية بالولاية ان المحطة استهدفت من خلال هذه الحقول الايضاحية زراعة اصناف جديدة من الارز يصل متوسط انتاج الفدان ما بين 7 إلى 8 أطنان من الازر.

واكد خالد ان النيل الابيض تمتلك ميزات نسبية في زراعة الازر الهوائي والمغمور مما يساهم في ادخاله ضمن التركبية المحصولية للمشاريع بالولاية.

من جانبه اشاد سان بوك لي ممثل المركز الافريقي لتطوير الازر والمنظمة الكورية الافريقية الغذائية، ان الوفد وقف ميداينا علي نجاح تجارب مجصول الارز بمحطة بحوث كوستي مؤكدا ان المركز يسعي من خلال هذه الحقول الايضاحية الي توطين زراعة الارز بالسودان.