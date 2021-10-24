تظاهرة حاشدة في تعز تطالب بمحاسبة مسؤولي التحالف السعودي المحليين

تظاهر المئات من ابناء مدينة تعز جنوبي اليمن، للمطالبة بتوفير الخدمات الاساسية وعلى رأسها الماء والكهرباء ومادة الغاز، ومحاسبة الفاسدين في كل من حكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي ومسؤولي المجلس الانتقالي، التابعين للتحالف السعودي، وتقديم ملفاتهم الى نيابة الاموال العامة.

موقع تابناك الإخباري_وجاب المتظاهرون شوارع مدينة تعز، مرددين هتافات تطالب بوقف تردي الاوضاع المعيشية، وموجة الغلاء التي هي الاكبر في تاريخ البلاد.

كما طالب أحد المحتجين بمحاسبة محافظ تعز نبيل شمسان "الغائب عن المحافظة منذ توليه قبل ثلاث سنوات والذي لم يقدم لها شيئاً حيث تشهد انفلاتاً امنياً غير مسبوق، وسلسلة اغتيالات متواصلة".

ويسيطر التحالف السعودي على عدد من المحافظات اليمنية، حيث ثبت مسؤولين في الحكم، يقول اليمنيون إنهم يستغلون موارد البلاد الغنية لمصالحهم الشخصية، مقابل دعمهم لحرب التحالف على البلاد.