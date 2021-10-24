النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۴مشاهدات
‍ پ

تظاهرة حاشدة في تعز تطالب بمحاسبة مسؤولي التحالف السعودي المحليين

تظاهر المئات من ابناء مدينة تعز جنوبي اليمن، للمطالبة بتوفير الخدمات الاساسية وعلى رأسها الماء والكهرباء ومادة الغاز، ومحاسبة الفاسدين في كل من حكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي ومسؤولي المجلس الانتقالي، التابعين للتحالف السعودي، وتقديم ملفاتهم الى نيابة الاموال العامة.
رمز الخبر: ۵۹۰۴۳
تأريخ النشر: 24 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وجاب المتظاهرون شوارع مدينة تعز، مرددين هتافات تطالب بوقف تردي الاوضاع المعيشية، وموجة الغلاء التي هي الاكبر في تاريخ البلاد.

كما طالب أحد المحتجين بمحاسبة محافظ تعز نبيل شمسان "الغائب عن المحافظة منذ توليه قبل ثلاث سنوات والذي لم يقدم لها شيئاً حيث تشهد انفلاتاً امنياً غير مسبوق، وسلسلة اغتيالات متواصلة".

ويسيطر التحالف السعودي على عدد من المحافظات اليمنية، حيث ثبت مسؤولين في الحكم، يقول اليمنيون إنهم يستغلون موارد البلاد الغنية لمصالحهم الشخصية، مقابل دعمهم لحرب التحالف على البلاد.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الامام الخامنئي: المؤشر الرئيسي لوحدة المسلمين هو قضية فلسطين
عرض أسرى عملية الجلبوع على محكمة الناصرة واعتداء حراس الاحتلال عليهم أمام الإعلام
مقاتلو طالبان يعاقبون أطفالا بالضرب بسبب لعبهم البابجي
العراق يستحق منا جميعا بذل المزيد من الجهود وأن نكون على مستوى الطموح
مقتل وجرح 60 شخصا بينهم مدنيين في مواجهات للقوات الحكومية مع تنظيم صوفي مسلح
حزب الدعوة الإسلامية يقيم احتفالية في ذكرى تأسيسه وولادة النبي محمد (ص) والإمام الصادق (ع)
وزير الإعلام المحلي: سيطرة القوات الحكومية على أجزاء كبيرة من مدينة جرعيل ومقتل 3 جنود
اجتماع للإطار التنسيقي في منزل المالكي للتداول بأزمة نتائج الانتخابات
تظاهرة رفضا لإستيلاء الاحتلال على أراضي منطقة العطارية جنوب الخليل
العراقيون المعترضون على نتائج الانتخابات يواصلون اعتصامهم لليوم السادس على التوالي
انطلاق الانتخابات الرئاسية في 14 دائرة انتخابية
تسوية أوضاع العشرات في مدينة ازرع وبلدة الشيخ مسكين بريف درعا الشمالي
تايوان..زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب شمال شرق البلاد
وفيات كورونا في العالم تقارب الـ 5 ملايين
المبعوث الأمريكي يحث بيونغ يانغ على وقف "الاستفزازات" والقبول بالمحادثات
بلينكن مدير الإخفاقات الأمريكية
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 23-10-2021
التوتر القائم بين طهران وباكو تحت تأثیر العامل الإسرائیلي
تعثر الإستراتيجية الأميركية في لبنان 1982 – 2021
إقتصاديون يؤكدون أن ارتفاع أسعار النفط عالميا ينعش الاقتصاد العراقي
تقدير موقف: التحوّل الأمريكي في الملف السوري قراءة تحليلية في الدوافع
السفير الإيراني في أنقرة: تركيا وإيران بإمكانهما التداول التجاري بالعملات الوطنية
وزير الدفاع التركي: الاتفاق العسكري الفرنسي اليوناني يضر بالناتو
شيوخ عشائر الوسط والجنوب يرفضون نتائج الانتخابات ويطالبون باعادتها ومحاسبة المتلاعبين
وزير الدفاع لا يؤكد كلام بايدن عن تايوان: لن أشارك في التكهّنات
الامم المتحدة توصي مجلس الأمن برفع العقوبات عن كوريا الشمالية
الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة تحقيق العدالة في جميع المجالات
واشنطن وتجارة المخدرات في أفغانستان
اتحاد طلاب اليمن يحتفي بالمولد النبوي وتأكيد على الوحدة الإسلامية
أمين سر المجلس السياسي الأعلى: طغيان المال السعودي وراء مواقف مجلس الأمن بشأن اليمن