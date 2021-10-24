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مبيعات السيارات الهجينة تخطت مبيعات تلك العاملة بالديزل في الاتحاد الأوروبي

تفوقت مبيعات السيارات الهجينة على تلك التي تعمل بالديزل في السوق الأوروبية، كما أعلنت الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات.
رمز الخبر: ۵۹۰۳۸
تأريخ النشر: 23 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وتحتل السيارات الهجينة غير القابلة لإعادة الشحن المرتبة الثانية بحصة سوقية تبلغ 20,7 %، بعد تلك العاملة بالبنزين (39,5 %) لكنها متقدمة على السيارات العاملة بالديزل (17,6 %) التي فقدت 10 نقاط في عام واحد.

وسجل هذا النمو خصوصا في بلدان أوروبا الوسطى حيث ازدادت مبيعات السيارات الهجينة بنسبة 69,3 % بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر.

وبعد سبع سنوات على فضيحة ديزلغيت انخفضت مبيعات الديزل إلى النصف خلال عام واحد حين بيعت 381473 سيارة في الربع الثالث. وضاعفت السيارات الهجينة والكهربائية المدعومة على نطاق واسع وجودها تقريبا بحصة سوقية تبلغ 9,8 % و9,1 % على التوالي.

وتضاعفت مبيعات السيارات الكهربائية خصوصا خلال عام واحد في إيطاليا والسويد والدنمارك والبرتغال والنمسا. وقد ازدادت بنسبة 62,7 % في ألمانيا و34,6 % في فرنسا، وهما السوقان الأوروبيان الرئيسيان.

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