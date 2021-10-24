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الملكة إليزابيث ادخلت إلى المستشفى وترفض الإعتراف بالشيخوخة

قال قصر باكنغهام إن الملكة إليزابيث الثانية أمضت ليلة الأربعاء-الخميس في المستشفى لإجراء فحوصات طبية أولية قبل أن تعود إلى قلعة وندسور. وأضاف القصر أن الملكة (95 عاما) عادت من المستشفى ظهر الخميس وهي "في حالة معنوية جيدة".
رمز الخبر: ۵۹۰۳۷
تأريخ النشر: 23 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وألغت الملكة زيارة إلى أيرلندا الشمالية يوم الأربعاء، بعد أن نصحها الأطباء بالراحة لبضعة أيام بعد جدول مزدحم من الارتباطات العامة. وقال قصر باكنغهام في بيان مساء الخميس: "بعد نصيحة طبية بالراحة لبضعة أيام، حضرت الملكة المستشفى بعد ظهر الأربعاء لإجراء بعض الفحوصات الأولية وعادت إلى قلعة وندسور ظهر اليوم، وهي في حالة معنوية جيدة".

وكانت الملكة في مستشفى الملك إدوارد السابع الخاص في وسط لندن. ومن المعروف حتى الآن هو أن دخولها إلى المستشفى ليس له علاقة بفيروس كورونا.

وفي حادثة طريفة لكنها لا تخلو من دلالة، رفضت الملكة بشكل لطيف -لكنه صارم- جائزة "عجوز السنة" (Oldie of the Year) التي تُقدم لشخصيات متقدمة في السن ولها تأثير عالمي. وفي رسالة من الكتابة الخاصة للملكة لأصحاب الجائزة، أكدت إليزابيث الثانية "أن الشخص يصبح عجوزا بالقدر الذي يشعر فيه بأنه عجوز، والملكة لا تعتقد أن هذه المعايير تنطبق عليها، ولهذا لا تقبل هذه الجائزة، وتتمنى أن تجدوا شخصا يستحقها".

ورغم أن زوجها الراحل سبق أن حصل عليها عمره 90 عاما، فإن الملكة رفضت قبولها، وهي المقبلة على الاحتفال باليوبيل الماسي لاعتلائها عرش المملكة المتحدة، لتكون أطول ملكة تقلدت الملك في تاريخ البلاد.

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