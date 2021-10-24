اتحاد طلاب اليمن يحتفي بالمولد النبوي وتأكيد على الوحدة الإسلامية

نظم اتحاد طلاب اليمن فی الجمهورية الاسلامية الايرانية بالتعاون مع مکتب العلاقات الدولية لمؤسسة بنیان التنمویة، في العاصمة طهران، احتفالا بالمولد النبوي الشریف.

موقع تابناك الإخباري_وحضر الإحتفال، سفير الجمهرية اليمينية في طهران ابراهيم الديلمي، وامين مجمع التقريب بين المذاهب حجة الاسلام الشيخ حميد شهرياري وعددا من المسؤولين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

واعتبر سفير الجمهورية الیمنیة في طهران ابراهيم الديلمي أن هذه المناسبة فرصة لتوحيد الأمة والتأليف بين قلوب أبنائها. وأكد أهمية الاقتداء بالرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله قولاً وعملاً.

وأكد أمین عام مجمع التقریب بین المذاهب الإسلامیة الدکتور حمید شهریاری، على ضرورة التمسك بالنهج المحمدي وأهمية الوحدة الإسلامیة.