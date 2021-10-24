النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۱مشاهدات
‍ پ

تشکیل مجلس أعلى للمقاومة الوطنية لمعارضة طالبان

أعلنت شخصيات عدة في خارج أفغانستان عن تشكيل "المجلس الأعلى للمقاومة الوطنية لمعارضة طالبان".
رمز الخبر: ۵۹۰۳۰
تأريخ النشر: 23 October 2021

موقع تابناك الإخباري_ومن بين الأعضاء، عبد الرب رسول سياف، ومحمد يونس قانوني، ومحمد محقق، وعبد الرشيد دوستم، وعطا محمد نور، وعبد الهادي أرغانديوال، والمهندس محمد خان،

وجاء في الإعلان: "يعرب المجلس عن امتنانه للمجتمع الدولي لعدم الاعتراف بطالبان، ويدعو الأمم المتحدة وجميع دول العالم للضغط عليها من أجل تشكيل حكومة شاملة، حيث أن ممثلي مختلف الجماعات العرقية، مسؤولون". وأضاف: "الطوائف واللغات وكذلك النساء في مجتمعنا يتم تجاهلها، ومعظم أعضاء مجلس الوزراء يخضعون للعقوبات".

وتابع: "يطالب السياسيون أبناء الشعب الأفغاني بالتحضير لمقاومة صعبة وطويلة الأمد للاستبداد الداخلي والعدوان الأجنبي والاحتلال، ويطالب قادة طالبان بوقف عمليات القتل والاعتقال الممنهجة للعسكريين وأفراد القوات المسلحة والحكومة السابقة".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الامام الخامنئي: المؤشر الرئيسي لوحدة المسلمين هو قضية فلسطين
عرض أسرى عملية الجلبوع على محكمة الناصرة واعتداء حراس الاحتلال عليهم أمام الإعلام
مقاتلو طالبان يعاقبون أطفالا بالضرب بسبب لعبهم البابجي
العراق يستحق منا جميعا بذل المزيد من الجهود وأن نكون على مستوى الطموح
مقتل وجرح 60 شخصا بينهم مدنيين في مواجهات للقوات الحكومية مع تنظيم صوفي مسلح
حزب الدعوة الإسلامية يقيم احتفالية في ذكرى تأسيسه وولادة النبي محمد (ص) والإمام الصادق (ع)
وزير الإعلام المحلي: سيطرة القوات الحكومية على أجزاء كبيرة من مدينة جرعيل ومقتل 3 جنود
اجتماع للإطار التنسيقي في منزل المالكي للتداول بأزمة نتائج الانتخابات
تظاهرة رفضا لإستيلاء الاحتلال على أراضي منطقة العطارية جنوب الخليل
العراقيون المعترضون على نتائج الانتخابات يواصلون اعتصامهم لليوم السادس على التوالي
انطلاق الانتخابات الرئاسية في 14 دائرة انتخابية
تسوية أوضاع العشرات في مدينة ازرع وبلدة الشيخ مسكين بريف درعا الشمالي
تايوان..زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب شمال شرق البلاد
وفيات كورونا في العالم تقارب الـ 5 ملايين
المبعوث الأمريكي يحث بيونغ يانغ على وقف "الاستفزازات" والقبول بالمحادثات
بلينكن مدير الإخفاقات الأمريكية
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 23-10-2021
التوتر القائم بين طهران وباكو تحت تأثیر العامل الإسرائیلي
تعثر الإستراتيجية الأميركية في لبنان 1982 – 2021
إقتصاديون يؤكدون أن ارتفاع أسعار النفط عالميا ينعش الاقتصاد العراقي
مسيرة تركية تستهدف سيارة مدنية في مدينة كوباني عين العرب للمرة الثانية خلال أسبوع
تقدير موقف: التحوّل الأمريكي في الملف السوري قراءة تحليلية في الدوافع
اتحاد طلاب اليمن يحتفي بالمولد النبوي وتأكيد على الوحدة الإسلامية
أمين سر المجلس السياسي الأعلى: طغيان المال السعودي وراء مواقف مجلس الأمن بشأن اليمن
السفير الإيراني في أنقرة: تركيا وإيران بإمكانهما التداول التجاري بالعملات الوطنية
وزير الدفاع التركي: الاتفاق العسكري الفرنسي اليوناني يضر بالناتو
شيوخ عشائر الوسط والجنوب يرفضون نتائج الانتخابات ويطالبون باعادتها ومحاسبة المتلاعبين
وزير خارجية الكويت: الكويت تساند الرئيس سعيد في خياراته وتثق في قدرته
محتجون يقتحمون مقر وكالة الأنباء الرسمية لمنع قوى الحرية والتغيير من عقد مؤتمر صحفي
وزير الدفاع لا يؤكد كلام بايدن عن تايوان: لن أشارك في التكهّنات