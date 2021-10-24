تشکیل مجلس أعلى للمقاومة الوطنية لمعارضة طالبان

أعلنت شخصيات عدة في خارج أفغانستان عن تشكيل "المجلس الأعلى للمقاومة الوطنية لمعارضة طالبان".

موقع تابناك الإخباري_ومن بين الأعضاء، عبد الرب رسول سياف، ومحمد يونس قانوني، ومحمد محقق، وعبد الرشيد دوستم، وعطا محمد نور، وعبد الهادي أرغانديوال، والمهندس محمد خان،

وجاء في الإعلان: "يعرب المجلس عن امتنانه للمجتمع الدولي لعدم الاعتراف بطالبان، ويدعو الأمم المتحدة وجميع دول العالم للضغط عليها من أجل تشكيل حكومة شاملة، حيث أن ممثلي مختلف الجماعات العرقية، مسؤولون". وأضاف: "الطوائف واللغات وكذلك النساء في مجتمعنا يتم تجاهلها، ومعظم أعضاء مجلس الوزراء يخضعون للعقوبات".

وتابع: "يطالب السياسيون أبناء الشعب الأفغاني بالتحضير لمقاومة صعبة وطويلة الأمد للاستبداد الداخلي والعدوان الأجنبي والاحتلال، ويطالب قادة طالبان بوقف عمليات القتل والاعتقال الممنهجة للعسكريين وأفراد القوات المسلحة والحكومة السابقة".