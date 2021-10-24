المئات يبيتون ليلتهم الخامسة في مركز الاعتصام المفتوح عند المنطقة الخضراء

يبيت العراقيون المعترضون على النتائج المعلنة للانتخابات البرلمانية ليلتهم الخامسة على التوالي في مركز الاعتصام المفتوح قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد.

موقع تابناك الإخباري_ويطالب المعتصمون بإعادة عد الأصوات يدويا للانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من الشهر الجاري، ومحاسبة المتلاعبين بنتائج الانتخابات، وإحالتهم إلى القضاء.

كما طالب شيوخ عشائر من محافظات الوسط والجنوب أمس الجمعة، في مؤتمر صحفي بساحة الاعتصام في بغداد، بإعادة الانتخابات، وأكدوا مواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق مطالبهم.

ويصر المعتصمون قرب إحدى بوابات المنطقة الخضراء شديدة التحصين على مطلب رئيسي وهو إعادة عدّ وفرز الأصوات بشكل يدوي في عموم العراق، وتقول قيادات في الإطار التنسيقي إن 20% من مراكز الاقتراع في عموم العراق لم يجر احتساب أصواتها، وإن احتسابها سيغير نتائج الاقتراع وتوزيع المقاعد على الأحزاب المتنافسة.

ودخل الاعتصام اليوم الجمعة يومه الخامس وسط توقعات بتوافد أعداد إضافية إلى ساحة الحسنين في بغداد والتي تنتشر فيها الخيام وترفع فيها الشعارات المطالبة بإعادة العدّ والفرز يدويا.