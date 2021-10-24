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مسيرة تركية تستهدف سيارة مدنية في مدينة كوباني عين العرب للمرة الثانية خلال أسبوع

استهدفت مسيّرة تركية اليوم السبت سيارة مدنية في مدينة كوباني عين العرب بمحافظة حلب شمالي سوريا، للمرة الثانية خلال أسبوع.
رمز الخبر: ۵۹۰۲۵
تأريخ النشر: 23 October 2021

موقع تابناك الإخباري_ووقع الحادث على طريق حلب بالقرب من مجمع سيران.

واستهدفت العملية الأولى رئيس مجلس العدالة الاجتماعية في كوباني بكر جرادة، وأدت إلى إصابته ومقتل اثنين من عاملي الإدارة في المنطقة.

وكانت "قوى الأمن الداخلي" الكردية في شمال سوريا، أعلنت أن طائرة مسيرة تركية استهدفت الرئيس المشترك لمجلس العدالة الاجتماعية التابعة للإدارة الذاتية في عين العرب.

وقالت الأسايش في بيان إن سيارة كانت تقل بكر جرادة تعرضت لاستهداف من مسيرة تركية، ما أدى إلى إصابته.

وأشارت "قوى الأمن الداخلي" الكردية إلى أن الاستهداف هو محاولة جديدة تهدف إلى "ترهيب المدنيين الآمنين، وضرب الاستقرار في كافة مناطقنا".

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