وزير خارجية الكويت: الكويت تساند الرئيس سعيد في خياراته وتثق في قدرته

موقع تابناك الإخباري_وأعرب بعد لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج عن "مباركة بلاده لتشكيل الحكومة التونسية الجديدة"، مشددا على استعداد الكويت لتوفير "كلّ أشكال الدعم لفائدة تونس".

كما أبدى حرص الكويت على تعزيز حجم الإستثمار في تونس وتنويعه في الفترة القادمة والترفيع في حجم التبادل التجاري، مضيفا أن "الظروف صارت ملائمة لإرساء برامج ثنائية لدعم التعاون الإقتصادي وفي مجالات التعليم والصحة والتكنولوجيات الحديثة، لا سيّما في أفق انعقاد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة والاحتفال بمرور 60 سنة على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

وقد جدّد وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، خلال هذه المحادثة، الإعراب عن تطلع بلاده إلى تلبية الرئيس قيس سعيّد للدعوة الموجهة إليه لزيارة الكويت وهي دعوة جدّد رئيس الجمهورية الترحيب بها ووعد بتلبيتها في أقرب الآجال الممكنة. كما وجّه بدوره الدعوة إلى أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لزيارة تونس.

وبدوره، قال الرئيس سعيّد، "إن تونس تعوّل، بالأساس، على قدراتها الوطنية، لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجهها، كما تتطلّع إلى الدعم الإقتصادي والمالي للأشقاء والأصدقاء، ومن بينهم دولة الكويت، من أجل تجاوز هذا الظرف الدقيق". وقد ذكّر الرئيس سعيّد، بهذه المناسبة، بالأسباب التي دفعت لاتخاذ تدابير استثنائية، "لإنقاذ الدولة من الإنهيار وتحقيق إرادة الشعب، في احترام تام للقانون وللحريات وحقوق الإنسان"، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

ونوّه على صعيد آخر، بما تتقاسمه تونس والكويت من "قيم ومبادئ ورؤى مشتركة بخصوص العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية والدولية"، مثنيا على "روابط الأخوة والتعاون والشراكة المتينة القائمة بين البلدين في عدّة مجالات وعلى الرغبة المتبادلة في تطويرها مستقبلا خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية". وجدّد، بالمناسبة، الإعراب عن جزيل الشكر للقيادة الكويتية على "هبّتها التضامنية النبيلة لمساعدة تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19".