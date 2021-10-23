مجلس الأمن يدعو المعترضين على نتائج الانتخابات العراقية لـ"سلوك الطرق القانونية"

أعرب مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الجمعة بتوقيت نيويورك، عن "أسفه للتهديدات الأخيرة بالعنف ضد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، وموظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات" بحسب قوله، فيما دعا المعترضين على النتائج لـ"سلوك الطرق القانونية".

موقع تابناك الإخباري_وهنأ المجلس في بيان "الشعب العراقي والحكومة بمناسبة الانتخابات الأخيرة التي أجريت في العاشر من شهر تشرين الأول/ اكتوبر الجاري".

وأضاف البيان أن "أعضاء مجلس الأمن رحبوا بالتقارير الأولية التي تفيد بأن الانتخابات المبكرة سارت على نحو سلس وتميزت عن جميع الانتخابات التي سبقتها بإصلاحات فنية وإجرائية مهمة".

وأثنى أعضاء مجلس الأمن على مفوضية الانتخابات "لإجرائها انتخابات سليمة من الناحية الفنية وحكومة العراق لتحضيراتها للانتخابات ولمنع العنف في يوم الانتخابات".

وأعرب أعضاء مجلس، وفقا للبيان، عن "أسفهم للتهديدات الأخيرة بالعنف ضد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، وموظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلى جانب آخرين".

ودعا البيان لحل "أي خلافات انتخابية قد تنشأ" بالطرق السلمية والقانونية، مضيفا أن أعضاء المجلس عبروا عن تطلعهم "لتشكيل حكومة شاملة تمثل إرادة الشعب العراقي ومطالبه بترسيخ الديمقراطية".

وبدأ متظاهرون عراقيون، الثلاثاء اعتصاما قرب المنطقة الخضراء في وسط بغداد، احتجاجا على تزوير شاب الانتخابات التشريعية المبكرة.

ويتزامن الاعتصام مع تظاهرات متفرقة أخرى في أرجاء مختلفة من العراق وشارك فيها المئات وتخللها قطع طرق احتجاجا على النتائج المعلنة.

ونددت قوى سياسية عدة بتزوير في العملية الانتخابية، وتوعدوا بالطعن بها، فيما يتوقع أن تنشر النتائج النهائية خلال الأسابيع المقبلة بعد انتهاء المفوضية العليا للانتخابات من النظر بالطعون المقدمة.